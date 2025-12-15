Prabowo Dice Que Hay Dinero Para La Gestión De Desastres En Sumatra, Utilice El Presupuesto De Eficiencia De La APBN, Lo Que Solía ​​Condenar

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto Enfatizó que Indonesia tiene capacidad financiera adecuada para financiar el tratamiento. desastre gracias a las políticas de eficiencia presupuesto en ministerios/instituciones, reduciendo así el desperdicio del presupuesto de ingresos y gastos del Estado (Presupuesto público).

Prabowo dijo que esta eficiencia se ha llevado a cabo desde el comienzo del gobierno y se considera exitosa en ahorrar hasta cientos de billones de rupias.

«Hemos preparado el presupuesto estatal y dije que preparamos este presupuesto porque el dinero estaba allí, porque al comienzo de nuestro gobierno ahorramos cientos de billones, lo cual me atacó, me maldijo, que esta eficiencia estaba mal», dijo Prabowo en la sesión plenaria del gabinete en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes.

Condiciones actuales e impactos tras el desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Padang

El Presidente dijo que el presupuesto para la gestión de desastres se preparó gracias a la disponibilidad de fondos estatales en condiciones seguras.

Con la capacidad fiscal existente, el gobierno actuó rápidamente para distribuir asistencia inicial a las zonas afectadas por el desastre.

Prabowo también ordenó la distribución de fondos operativos tácticos de 20 mil millones de IDR a cada gobernador en las áreas afectadas, así como 4 mil millones de IDR a cada regente y alcalde en 52 distritos/ciudades. Los fondos se enviaron fuera del presupuesto de recuperación y se recibieron en un tiempo récord.

«Inmediatamente ordené a todos los gobernadores afectados que enviaran 20.000 millones de rupias en fondos operativos tácticos. Inmediatamente envié 4.000 millones de rupias a todos los regentes y alcaldes de los 52 distritos y ciudades afectados y esto se recibió de inmediato, y se recibió fuera del presupuesto de recuperación. Tres días después de mi instrucción, el dinero había llegado a todos los distritos», dijo el Presidente. (Hormiga)