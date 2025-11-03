Prabowo dice que el Airbus A-400M se puede utilizar para misiones humanitarias

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto dijo Aeronave El Airbus A-400M de la Fuerza Aérea de Indonesia (UA) podrá utilizarse para misiones humanidad en Gaza.

Prabowo transmitió esto al entregar el avión a la Fuerza Aérea de Indonesia en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

«Creo que esto es muy capaz», dijo Prabowo.

Aunque tiene esta capacidad, el avión tiene más bien un papel de asistencia. evacuación. Además de brindar atención médica temporal.

«Creo que tendrá más influencia o desempeñará un papel más importante en la evacuación de los heridos, los que necesitan cirugía, etc.», afirmó Prabowo.

Prabowo también ha ordenado encargar módulos de ambulancia para el A-400M y ampliar el batallón sanitario. Esto puede utilizarse en beneficio de las misiones humanitarias en varios países.



Avión Airbus A-400M Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Así que el batallón del equipo de salud no sólo apoya los desastres en la región nacional, sino que si ocurre un incidente humanitario, también podemos asistir a eventos en todas partes», dijo Prabowo.

Prabowo también se refirió al papel de varios países para ayudar a Indonesia cuando se enfrentaba a un desastre. Se espera que Indonesia pueda tomar las mismas medidas cuando otros países estén atravesando una crisis.

«Recuerden que cuando tuvimos un tsunami en Aceh, muchos países vinieron a ayudarnos. Cuando tuvimos problemas en Sulawesi Central, en Palu muchos países también nos ayudaron. Así que, como parte de la comunidad mundial, también debemos ayudar a los países en problemas», dijo Prabowo.

A título informativo, la llegada de un avión Airbus A400M es un contrato para la adquisición de aviones de transporte estratégico y aviones cisterna polivalentes realizado por Airbus Defence and Space por el Ministerio de Defensa de Indonesia el 12 de diciembre de 2022.

El contrato, que se firmó al margen del Salón Aeronáutico de Dubái de 2021, entrará en vigor en 2022, con un pedido de 2 unidades (configuración multifunción) con la opción de 4 unidades adicionales, incluido un paquete completo de soporte de mantenimiento y formación. Llegada estimada de la primera unidad el 3 de noviembre de 2025 (a tiempo).

Se puede confiar en el avión Airbus A400M para el transporte táctico y la entrega de personal y mercancías para aterrizajes en diversos terrenos.

Para el transporte estratégico, el avión A400M puede transportar mercancías y equipos logísticos pesados ​​y de amplias dimensiones. El espacio máximo de transporte de este avión puede albergar cargas de hasta 37 toneladas.