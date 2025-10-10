Prabowo destituye a Arief Prasetyo como jefe de Bapanas, sustituido por el Ministro de Agricultura Amran

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto destituyó a Arief Prasetyo Adi del cargo de jefe de la Agencia Alimento Nacional (Balancas).

Así se establece en el Decreto Presidencial (Keppres) 116/P de 2025 sobre la destitución y nombramiento del jefe de la Agencia Nacional de Alimentos. Prabowo también firmó esta decisión el 9 de octubre de 2025.

Citado en la copia del viernes 10 de octubre de 2025, este cambio en la alta dirección se llevó a cabo para aumentar la eficacia en el desempeño de las funciones gubernamentales. Entonces necesitas parar la cabeza de la espalda quien fue designado mediante Decreto Presidencial Número 7/M de 2022, y designó a su sucesor.

Ministro de Agricultura Amran después de la reunión en el Palacio de Estado Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Que con base en lo dispuesto en el artículo 41 párrafo (1) del Reglamento Presidencial Número 66 de 2021, el Jefe es nombrado y destituido por el Presidente», se cita en el reglamento.

En este Decreto Presidencial, Prabowo despidió respetuosamente a Arief del puesto de Jefe de Bapanas. Prabowo evaluó que Arief había servido al país.

«Despedir respetuosamente a Arief Prasetyo Adi como jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, acompañado de un agradecimiento por su dedicación y servicios mientras ocupó ese cargo», escribió.

Luego, el Jefe de Estado nombró al Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman como Jefe de Bapanas. Automático, Ministro de Agricultura Amran conceder derechos financieros y otras facilidades de conformidad con las disposiciones legales.