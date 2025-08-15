Prabowo destacó el comisionado de Tantiem Bumn llega a RP. 40 mil millones por año: ¡No seas un truco!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pronunció un discurso estatal frente a los miembros RPD y DPD RI en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 Introducción al complejo del Parlamento, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

En su discurso, el Jefe de Estado destacó el tema de la gestión de empresas estatales. Criticó fuertemente la práctica de dar un gran tantiem para notario que se considera no comparable al rendimiento de la compañía.

«Hermanos y hermanas, cuando había un comisionado que tuvo una reunión una vez al mes, el Tantiem fue de 40 mil millones de rp al año. También lo ordené a las filas DirectoresNo hay necesidad de Tantiem si pierde. Y si se beneficia, debe obtener ganancias bien, no haga un truco «, dijo Prabowo.

Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

Afirmó Prabowo, la política no era negociable. Recordó que los puestos de comisionados y directores son mandatos que deben llevarse a cabo con plena responsabilidad con la gente.

«Si los directores, si el comisionado se opuso, se detuvo inmediatamente, hermanos y hermanas», dijo, saludó con largos aplausos de los miembros del DPR e invitó a los invitados.

Según Prabowo, Tantiem es solo un truco. La selección de palabras extranjeras también se considera para que las personas no entiendan qué es Tantiem.

«Tampoco entiendo cuál es el significado de Tantiem. Es solo su truco. Él eligió un término extranjero para que no entendamos qué es Tantiem», dijo.

También le pidió a los directores y comisionados que se opusieron que no aceptaran a Tantiem que se detuviera.

«Hemos sido indonesios durante mucho tiempo. Y si los directores, si el comisionado se opuso, se detuvo inmediatamente, hermanos», dijo.

El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

El momento fue aún más animado cuando algunos de los participantes de la sesión se presentaron dando un aplauso permanente, mientras gritaba su nombre. «¡Prabowo! ¡Prabowo!»

Al margen de su discurso, Prabowo mencionó que la etapa electoral aún era larga. También mencionó que la atmósfera del juicio en el DPR se sintió como una reunión a nivel de distrito.

«Hermanos y hermanas, la elección sigue siendo larga. Esto es como una reunión en el distrito», concluyó.