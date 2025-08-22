¡Prabowo despidió a Immanuel Ebenezer desde el cargo de viceministro!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente detenido Immanuel Ebenezer o Noel desde el cargo de viceministro de mano de obra (Viceministro) Después de ser determinado como sospechar por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

El ministro de Estado, Praseteto Hadi, dijo que Prabowo había firmado una carta de despido contra Immanuel Ebenezer.

«El Sr. Presidente ha firmado un decreto presidencial sobre el despido del hermano Immanuel de su puesto como informe de vicio», dijo Prasetyo a los periodistas el viernes 22 de agosto de 2025.

Además, dijo Praseteto, su partido entregó todo el proceso legal relacionado con Immanuel Ebenezer al KPK.

Esperaba que el caso que atrapara a Immanuel Ebenezer pudiera ser un aprendizaje para todas las partes, especialmente para el gabinete rojo y blanco.

«Además, presentamos todo el proceso legal para llevarse a cabo como debería y esperamos que este sea un aprendizaje para todos nosotros, especialmente para todos los miembros del gabinete rojo y blanco y todos los funcionarios del gobierno», enfatizó.

Previamente informó, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a 11 personas como sospechosos, incluido el viceministro de Immanuel Ebenezer en el caso extorsión Certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el KPK realizó un OTT de Immanuel Ebenezer el miércoles 20 de agosto de 2025 por la noche.

Las iniciales de los once sospechosos son IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM y MM.

«El KPK luego planteó este caso a la etapa de investigación estableciendo a 11 personas como sospechosos», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Kuningan, South Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Immanuel y otros 10 sospechosos fueron detenidos de inmediato. Los sospechosos fueron detenidos durante los primeros 20 días, desde el viernes 22 de agosto de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Sucursal de KPK.

Por otro lado, Setyo explicó que el caso de extorsión en el Ministerio de Manpower relacionado con la certificación K3 ha estado ocurriendo durante mucho tiempo desde hace seis años. La práctica continúa hasta este año.

«La práctica de presunta extorsión ha ocurrido varios períodos anteriores estimados desde 2019 hasta la fecha», explicó Setyo.

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.