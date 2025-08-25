Prabowo designó a Laksdya Didit Herdiawan para ser el jefe de la Agencia de la Autoridad de Pantura, este es su trabajo

Yakarta, Viva – El almirante Madya Tni (ret.) Didit Herdiawan Ashaf fue nombrado por el presidente Prabowo Subianto para convertirse en el jefe de la agencia de autoridad Gerente Costa norte de Java. Didit también reveló las tareas que se llevarán a cabo.

Explicó que más tarde la nueva institución construiría terraplén A lo largo de la costa norte de Java (Pantura).

El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable

«Tupoksi ciertamente lleva a cabo las actividades de la construcción de un terraplén de mar en Pantura Java, para evitar problemas que tienen que ver con los ecosistemas, especialmente con personas en el área», dijo Didit a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, lunes 25 de agosto, 2025.

Didit también coordinará con varios ministerios/instituciones relevantes en el marco de la construcción del terraplén del mar. Cuando se le preguntó sobre el enfoque de la retirada de la inversión, Didit admitió que todavía se consolidaría con varios ministerios.

«Inshaallah más tarde después de esto, solo consolidaremos», concluyó.

Se sabe que el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, inauguró oficialmente el almirante del Almirante TNI (ret.) Didit Herdiawan se convirtió en el jefe de la Agencia de la Autoridad de la Costa Norte Javanesa en el Palacio Estatal el lunes 25 de agosto de 2025.

Didit estará acompañado por dos jefes adjuntos de la agencia de autoridad autorizada para la costa del norte de Java, a saber, Darwin Trisna Djadawinata y Suhajar Diantoro.

La inauguración se basó en el decreto presidencial número 76p de 2025 con respecto al nombramiento del jefe y vicepresidente de la Agencia de Autoridad para la Administración de la Costa de Java del Norte.