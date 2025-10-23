Prabowo desembolsa 8 billones de IDR para crear 500.000 nuevos trabajadores en estos 2 sectores

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto confirmó que el gobierno desembolsará un presupuesto de hasta 8 billones de IDR para programas de desarrollo. personal nuevo con tantos objetivos 500 mil gente.

Explicó, este programa está enfocado en educar a la fuerza laboral en el campo. jurar el (soldador) y hospitalidad.

«El señor Presidente en la reunión de gabinete de ayer (ordenó) preparar a 500 mil de nuestros trabajadores en los sectores de soldadura y hotelería», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.



El Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, en el Complejo del Palacio Presidencial Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Explicó que el partido que coordina este programa es el Ministerio para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia (MP2MI).

Por lo tanto, Airlangga dijo que la coordinación estará bajo la autoridad del Ministro de P2MI, Mukhtarudin.

«Se le pidió al Ministro de P2MI que coordinara, y el presupuesto proporcionado fue de alrededor de 8 billones de rupias», dijo Airlangga.

El Ministro Coordinador dijo que el programa del Ministerio P2MI también involucrará al Ministerio de Mano de Obra, porque los trabajadores que serán educados también tendrán la oportunidad de trabajar en el extranjero.

«Así que es una colaboración con el Ministerio de Mano de Obra. Por supuesto, en términos de demanda, se espera que se pueda emplear en el extranjero», dijo Airlangga.

«Esto se discutió cuando el presidente se reunió bilateralmente con varios países, porque varios países también necesitan estas dos profesiones», dijo.