PRABOWO Desafíos El Ministro de Graduados S3 debe poder mejorar el sistema en Indonesia

Lunes 29 de septiembre de 2025 – 21:32 Wib
Bogor, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto desafió las filas del Ministro de Gabinete Rojo y Blanco registrado por S3 Graduados para mejorar sistema gobierno Indonesia hoy.
Consideró que el sistema gubernamental en Indonesia no era óptimo, causando muchos problemas en el país.
Prabowo reveló esto al entregar comentarios en el acuerdo masivo de 26,000 KPR FLPP y la transferencia clave en el área de Cileungsi, Bogor, lunes 29 de septiembre de 2025.
Prabowo designó espontáneamente varios nombres presentes, como el Ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias A míMinistro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi SadewaMinistro de mano de obra (Menaker) Yassierli.
Incluso el Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Tito Karnavian y gobernador del Banco Indonesia (BI) Perry Warjiyo, no pudo separarse del centro de atención de Prabowo.
Leer también:
Problema de Prabowo 3 millones de casas: derechos de las personas y convertirse en un motor de movimiento económico
«Veo aquí muchos de estos profesores. Hay muchos S3, ¿verdad? Sr. Purbaya S3? ¿Quién más? Sr. Perry, Yassierli, ¿Quién más, Ahy S3? Increíble.
El jefe de estado desafió a los ministros del gabinete rojo y blanco a trabajar juntos para mejorar el sistema existente.
«Tantos (educación) S3 si no puede mejorar el sistema de gran tamaño», dijo.
Él consideró que el sistema actual en realidad no es rentable para las necesidades domésticas. Sin explicar en detalle, Prabowo dijo que el sistema existente obligaría a más riqueza en el país a sentirse más por los partidos extranjeros.
Prabowo luego le pidió al gabinete rojo y blanco que no necesariamente siga el sistema gubernamental impartido por los partidos extranjeros.
«¿No podemos analizar 25 años? Más dinero fuera de Indonesia, debemos cambiar de inmediato a todos los hermanos y hermanas. Estoy seguro y creo que los expertos aquí tendrán éxito», dijo Prabowo.
Página siguiente
«Tantos (educación) S3 si no puede mejorar el sistema de gran tamaño», dijo.