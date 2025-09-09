Prabowo de repente llamó a Dasco al palacio, ¿qué pasa?

Martes 9 de septiembre de 2025 – 12:57 Wib
Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad De repente llamado por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto al Palacio Presidencial, Central Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025.
Dasco afirmó ser contactado a través del mensaje de WhatsApp para llegar al palacio. El mensaje fue entregado por Dasco cuando tenía una audiencia con Unión de taxi de motocicleta en línea En el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.
Los sindicatos de taxis de motocicletas en línea invitados a esta audiencia incluyen, entre otros, la Unión de Democracia Democrática Indonesia (SDPI), la Unión de Transporte de dos ruedas (Serdadu).
Luego, el sindicato de conductores de transporte indonesio (SEPTA) y el sindicato Unido Maluku Nusantara (SPBMN).
«Simplemente estaba en WA, me pidieron que me reuniera con el presidente en otros asuntos», dijo Dasco.
Durante la reunión, Dasco dijo que también transmitiría aspiración Desde la unión de taxi en la motocicleta en línea hasta Prabowo.
«Pero puedo sonar esto. Esperamos que lo que se llama un buen ambiente, tal vez más tarde, los resultados pueden ser buenos. Más tarde si los resultados son buenos, intentaré noticias», explicó.
Oficialmente fuera del puesto, Sri Mulyani se disculpó por incorrecto y por falta durante el Ministro de Finanzas
Sri Mulyani felicitó a Purbaya por su nuevo puesto y transmitió sus disculpas a todo el personal del Ministerio de Finanzas.
Viva.co.id
9 de septiembre de 2025