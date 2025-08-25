Prabowo da un signo de servicio honorario de un personaje de 141, ¡esta es la lista!

Lunes 25 de agosto de 2025 – 15:08 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto otorgó carteles y señales honorarias a 141 cifra, oficina y la antigua oficina nación a los músicos de Gombloh.
Leer también:
Puan hasta que Am Hendropriyono recibió la estrella principal de la República de Indonesia por Prabowo
La donación de servicios y honor se llevó a cabo en el Palacio Merdeka el lunes 25 de agosto de 2025. La actividad también fue una serie de 80 aniversario de la independencia indonesia.
Signo honorario Es el premio del país que el presidente ha otorgado a una persona, unión, institución gubernamental u organización sobre Darmabakti y lealtad extraordinaria a la nación y a la nación.
La determinación del honor se determina a través del número de decreto presidencial (Keppres) 73,74,75,76,77,78/tk/th 2025 sobre las señales de otorgamiento de honor.
Leer también:
El ministro de salud preocupado por Wamenaker, Noel, se convirtió en sospechoso: ¡el presidente ha recordado no ser corrupto!
Los destinatarios del honor son de ministros, funcionarios de la alta institución estatal, funcionarios del liderazgo del gobierno y los no ministros, funcionarios de TNI y POLRI, ciudadanos indonesios con antecedentes profesionales, a figuras culturales.
La siguiente es una lista de signos honorarios del presidente Prabowo Subianto.
1. Señora Emperatriz
2. Ahmad Muzani
3. Sultan Najamuddin
4. Sufmi Dasco Ahmad
5. Zulkifli Hasan
6. Wiranto
7. Agum Gumelar
8. Subagyo Hadi Siswoyo
9. Am Hendropriyono
10. Alm. Moerdiono
11. Alm. General Hoegeng Imam Santoso
12. Almh. Rachmawati soekarnoputri
13. Alm. Abdul Rachman Ramly
14. Alm. Aloysius Benedict Mboi
15. Alm. Muhammad noer
16. Abdul Muhaimin Iskandar
17. Bahlil Lahadalia
18. Saifullah Joseph
19. Andi Amran Sulaiman
20. Marty Natalegawa
21. Retno Lestari Priansari Marsudi
22. Juwono Sudarsono
23. Noer Hassan Wirajuda
24. Alm. Baharuddin lopa
25. Alm. Ida Cokorda Pemecutan
26. Alm. Letjen tni (Purn) Dading Kalbuadii
27. Teniente Gen. (Ret.) Solihin Gautama Purwanegara
28. Alm Maj. Gen. (Ret.) Chalimi Imam Santosa
29. Purnomo Yusgiantoro
30. Teniente Gen. (Ret.) Tarub
31. Suhartoyo
32. Lt. Gen. (Ret.) Herman Bernhard Leopold Mantiri
33. Dino Pati Djalal
34. Alm. Bismar siregar
35. Alm.letjen tni (ret.) Sayidiman Suryohadiprojo
36. Alm. Letjen tni (ret.) Mochammad Jasin
37. Alm. Letjen tni (ret.) Hartono Rekso Dharsono
38. Alm. Letjen tni (Purn) Kemal Idris
39. Burhanuddin Abdullah
40. Terawan Agus Putranto
41. Hashim djojohadikusumo
42. Agus Harimurti Yudhoyono
43. Sugión
44. Abdull Maji
45. Zona Fadli
46. Andi Syamsuddin Arsyad
47. Suhardi
48. Siti Hardjanti Wismoyo
49. Prasetyo Hadi
50. Meutya Hafid
51. Teddy Indra Wijaya
52. Muhammad Yusuf Ateh
53. Ivan Yustiiavandan
54. Dadan Hindayana
55. Perry Warjiyo
56. Miftachul Akhyar
57. Haedar Nashir
58. Sigit P. Santosa
59. Maj. Gen. (Ret.) Syamsudin
60. Johanes Gluba Gebze
61. Herlina Christine Natalia Hakim
62. Francisco Xavier López da Cruz
63. Alm. Prof. Fahmi Idris
64. Alm. Letgen ton (Purn) FX Sud Jasmin
65. Alm. Letjen tni (Purn) wiyogo atmodarminto
66. Maj. Gen. (ret.) El difunto Mung Parhadimulyo
67. Alm. Kh yusuf hasyim
68. Alm. Kh maimun zubair
69. Alm. KH Abdullah Abbas
70. Alm. Letjen tni (Purn) Rais Abin
71. Alm. José Fernando Osorio Soares
72. Alm. Abilio Jose Osorio Soares
73. Alm. Arnaldo dos Reis Araujo
74. Alm. AKBP (Ret) H. Soekitman
75. Maj. Gen. (Ret.) Zacky Anwar Makarim
76. Yusuf AR
77. Maher Al Gadri
78. Alm. KH Muhammad Maksum
79. Juri Ardiantoro
80. Sumarsono
81. Angga raka prabowo
82. Anwar Iskandar
83. SOPRIYATNO
84. Angky Retno Yudianti
85. Widjono hardjanto
86. H. Abidin
87. Abdul Ghofur
88. Soegeng Sarjadi
89. Simon Aloysius Mantiri
90. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)
91. Abdul Rashid
92. Nanik Sudaryati Deyang
93. Willy Ananias Gara
94. Amzulian Rifai
95. Isma Yatun
96. Lydia Silvanna Djaman
97. Teddy Sutadi Kardin
98. Taufiq Ismail
99. Muhammad Ainun Najib
100. Alm. Cornel Simanjuntak
101. Asep Saifuddin Chalim
102. Alm. Benjamin Sueb
103. Almh. Titiek Puspa
104. Maestro Nyak hay Bin Ladudin
105. Carina Citra Dewi
106. Coronel Marine Tni (Ret.) Azwar Syam
107. Sadiman
108. Seto Mulyadi
109. Senny Marbun
110. Afdiharto Mardi Lestari
111. Alm. ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA
112. Andi Ramang
113. Diana Cristina
114. Abdul Muis
115. Aipda Muhammad Irvan
116. Ja’un S. Mihardja
117. Slamet Rahardjo Djarot t
118. Waldjinah
119. I Nyoman Nuarta
120. Alm. Teniente Coronel Caj Titular Muhammad Idris Sardi
121. Alm. Mochtar lubis
122. Sukmono Hadi
123. Alm. SOEDJARWOTO SOEMARSONO (Gombloh)
124. Francisco Deodato Osorio Soares
125. Vidal Domingos Doutel Sarmento
126. Agostinho boavida ximenes será málico
127. Joao Angelo de Sousa Mota
128. Alm. Lettu (Purn) Isa Mangun
129. Alm. Willie Firdaus
130. Alm. Martinho Fernandes
131. Alm. Joaquim Monteiro
132. Alm. Alfonso Henrique Pinto
133. Alm. Juliao Fraga
134. Alm. Claudio Vieira
135. Alm. José Fernandes
136. Alm. Roberto Li
137. Alm. José da conciencia
138. Alm. Edmundo da Silva
139. Joao da Silva Tavares
140. Alm. Hein Mantundoi
141. Aries Marsudiyanto
Otorgado a la estrella de Mahaputra Utama, Seskab Teddy fue considerado firme y disciplinado
Seskab Teddy Indra Wijaya se considera firme, disciplinado y leal para el pueblo indonesio
Viva.co.id
25 de agosto de 2025