Prabowo critica a las élites a las que les gusta ridiculizar al país: se sienten muy inteligentes

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto mencionó la existencia élite quien se siente más inteligente, pero le gusta burlarse país. Lo expresó en el momento culminante del 61 aniversario del Partido Golkar en Istora Senayan, el viernes 5 de diciembre de 2025.

«De hecho, hay partes de nuestro pueblo, especialmente de nuestra élite, que son inteligentes y se creen muy inteligentes, que siempre son sarcásticos», dijo Prabowo.

El ex Ministro de Defensa dijo que estas élites siempre ocultan el propósito de comprar equipos de defensa.

«Siempre le gusta burlarse de su propio gobierno, de sus líderes. ¿Para qué compra Prabowo tantos equipos de defensa?» añadió.

El presidente Prabowo visita a las víctimas del desastre en Sumatra Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo destacó que Indonesia se encuentra en una zona vulnerable desastre conocido como el anillo de fuego. Por eso, el país debe estar siempre preparado para afrontar la peor posibilidad.

«Hermanos y hermanas, nuestra nación está en un círculo de fuego, el anillo de fuego. Los desastres son parte de lo que tenemos que afrontar. Por esta razón debemos estar preparados para afrontar incluso las peores situaciones. No podemos, si hay un desastre, si hay un desastre, si hay una guerra, simplemente venir a la tienda a comprar un helicóptero. Nada», subrayó Prabowo.

Además, reveló que actualmente se han desplegado 50 helicópteros en las zonas afectadas por el desastre en la isla de Sumatra.

«Hace unos meses o unos años nadie podría haber previsto que nuestro país sería capaz de desplegar 50 helicópteros. Pero ahora la gente ve que el equipamiento estatal llegará pronto», explicó.

Prabowo dijo que esta semana llegaron 5 helicópteros a Indonesia. El ex Ministro de Defensa también reveló planes de que el gobierno agregaría 200 helicópteros.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Esta semana llegaron 5 nuevos helicópteros (helicópteros), y siguen llegando y he ordenado que a partir de enero del próximo año traeremos 200 helicópteros a Indonesia», dijo Prabowo.