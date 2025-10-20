Prabowo cree que el caso de envenenamiento por MBG aún se encuentra dentro del corredor humano

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto dijo que su programa estrella es Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) ha llegado a 36,7 millones de beneficiarios. Explicó que el gobierno ha proporcionado 1.400 millones de porciones de alimentos que se han distribuido a los beneficiarios desde el 6 de enero de 2025.

Lea también: 43 Millones De Personas Han Utilizado Controles De Salud Gratuitos, Prabowo: La Mayoría Tiene Dolor De Muelas



Prabowo lo transmitió en su discurso en la sesión plenaria del gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

«Hoy se han cocinado y distribuido 1.410.000.000 de porciones desde el 6 de enero de 2025. Hoy hay 36.700.000 escolares, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños que han recibido esta comida nutritiva gratuita», dijo Prabowo.

Lea también: Chistes Prabowo realizará otro retiro ministerial después de un año de gobierno



Prabowo estima que el número es 6 veces población Ciudadano de Singapur. Prabowo añadió que se trataba de un logro extraordinario y había atraído la atención de muchos países.

«Esto es posible que cada día alimentemos a 6 (población) de Singapur tal vez. Este es un logro que es monitoreado por muchos países, sé que el presidente de Brasil me dijo que necesitaban 11 años para llegar a 40 millones, damos gracias a Dios en un año llegamos a 36 millones», dijo.

Lea también: Prabowo quiere que 13 billones de IDR en dinero confiscado por corrupción de CPO se utilicen para becas LPDP



Prabowo reveló esto nuevamente envenenamiento debido a MBG, actualmente se han registrado 8 mil casos. Dijo que estadísticamente los casos representaron el 0,0007 por ciento del total de 1.400 millones de porciones de MBG que se habían distribuido. Según él, esta deficiencia todavía está dentro del corredor humano.



El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

«36,7 millones no están exentos de defectos, hay varios miles que fueron envenenados y tuvieron dolor de estómago. Pero si tomamos las estadísticas, creo que 8.000 de 1.410.000.000 todavía están dentro del corredor del error humano, si no me equivoco, digamos que el número de enfermos es del 0,0007 por ciento, lo que significa que el 99,99 por ciento tienen éxito», dijo.

Prabowo dijo que no se puede decir que ningún negocio sea perfecto en un período de un año. Aun así, todavía no podía tolerar ninguna deficiencia en el programa MBG.

«Creo que en todos los esfuerzos humanos, casi no hay ningún esfuerzo humano realizado durante un año con un volumen tan grande en el que cero errores y cero defectos sea muy, muy difícil, no debemos aceptarlo», añadió.