Prabowo continuó la eficiencia presupuestaria en 2026, ¡esta es la razón!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que el gobierno continuaría la eficiencia presupuestaria en 2026.

Leer también: Vice Ministro que el Comisionado de Jabat Bumn no puede ser Tantiem, Dasco reveló la razón



Esto fue transmitido en un discurso preliminar sobre el proyecto de ley. Apbn En 2026 y Memorando Financiero en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«El gobierno que lidero prometí antes de esta asamblea, continuaremos llevando a cabo la eficiencia», dijo Prabowo.

Leer también: El presidente Prabowo se dirige a la economía en 2026 a crecer un 5,4%





¡El presupuesto más alto! PRABOWO anuncia oficialmente ASN y los salarios de maestros honorarios al aumento Foto : Muelle. Oficina de prensa y secretaría de medios del presidente

Por otro lado, el jefe de estado explicó que la eficiencia del presupuesto se realizó para suprimir déficit fiscal. Incluso Prabowo quiere que un déficit fiscal no sea ninguno en 2027 o 2028. De hecho, dijo, el APBN todavía deja espacio para el rango de déficit.

Leer también: El JCI cerró después de tener la oportunidad de superar 8,000



«De modo que este déficit queremos presionar lo más pequeño posible. Espero que mi sueño, para algún día, ya sea en 2027 o 2028, quiero pararme frente a esta asamblea, en este podio para decir que hemos logrado tener un presupuesto estatal que no tiene déficit», dijo PRABOWO.



Ilustración del crecimiento económico

Él consideró que esto sucedería con el apoyo de varios partidos, incluidas todas las fuerzas políticas en Indonesia. Además, Prabowo también quiere que el gobierno se atreva a ver y manejar fugas de presupuesto.

«Nuestro país es grande, próspero. Si lo organizamos bien, todo se sentirá, todo disfrutará», concluyó.