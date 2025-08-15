Prabowo continuó la eficiencia presupuestaria en 2026, ¡esta es la razón!

Viernes 15 de agosto de 2025 – 19:56 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que el gobierno continuaría la eficiencia presupuestaria en 2026.
Leer también:
Vice Ministro que el Comisionado de Jabat Bumn no puede ser Tantiem, Dasco reveló la razón
Esto fue transmitido en un discurso preliminar sobre el proyecto de ley. Apbn En 2026 y Memorando Financiero en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.
«El gobierno que lidero prometí antes de esta asamblea, continuaremos llevando a cabo la eficiencia», dijo Prabowo.
Por otro lado, el jefe de estado explicó que la eficiencia del presupuesto se realizó para suprimir déficit fiscal. Incluso Prabowo quiere que un déficit fiscal no sea ninguno en 2027 o 2028. De hecho, dijo, el APBN todavía deja espacio para el rango de déficit.
«De modo que este déficit queremos presionar lo más pequeño posible. Espero que mi sueño, para algún día, ya sea en 2027 o 2028, quiero pararme frente a esta asamblea, en este podio para decir que hemos logrado tener un presupuesto estatal que no tiene déficit», dijo PRABOWO.
Él consideró que esto sucedería con el apoyo de varios partidos, incluidas todas las fuerzas políticas en Indonesia. Además, Prabowo también quiere que el gobierno se atreva a ver y manejar fugas de presupuesto.
«Nuestro país es grande, próspero. Si lo organizamos bien, todo se sentirá, todo disfrutará», concluyó.
Apoye la eliminación de Tantiem, Puan: el beneficio debe ser devuelto al país
Puan apoya la eliminación de Tantiem para los comisionados de bumn. Según él, las ganancias deben ser devueltas al estado
Viva.co.id
15 de agosto de 2025