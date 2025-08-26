Prabowo construirá 66 hospitales en la isla 3T, el objetivo se completa a fines de 2026

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto construirá 66 hospital (Rs) en las islas de áreas desfavorecidas, más exteriores, más exteriores (3T), por ejemplo, en Tobelo, o en la isla Taliabu, y en las Islas Anambas. Docenas de hospitales tienen como objetivo completarse a fines de 2026.

El presidente Prabowo reveló esto cuando inauguró un nuevo edificio de servicios integrados en el Prof. Mahar Mardjono, Cawang, East Yakarta del Hospital Nacional Brain Center, el martes 26 de agosto de 2025.

«A finales del próximo año, construiremos 66 hospitales, y el hospital debe estar en un lugar remoto, que no tiene un buen hospital, en Tobelo, Anambas, Taliabu», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que el gobierno a través del Ministro de Salud (Ministro de Salud) Budi Gunadi Sadikin ha logrado construir 30 hospitales en 2025.

«También lo hemos demostrado (Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin) ha construido 30 hospitales este año, el próximo año 30 más», concluyó.

Tobelo es una ciudad y un distrito que es el centro de gobierno Regencia North Halmahera, provincia del norte de Maluku, mientras que las Islas Anambas es un grupo isleño en la provincia de las Islas Riau a la vanguardia de Malasia fronteriza. Entonces, la isla Taliabu es uno de los distritos en el norte de Maluku.

Por otro lado, Prabowo también se dirige a construir 500 hospitales de alta calidad en todos los distritos de Indonesia. Le pidió a Menkes Budi que siguiera inmediatamente el objetivo.

«También soy el objetivo de cuatro años para construir 500 hospitales en cada distrito cuya calidad es muy alta», dijo Prabowo.

«Entonces, ¿cómo es el Ministro de Salud, 500 hospitales de buena calidad deben estar en todos los distritos de Indonesia?», Continuó.

Prabowo evaluó que los recursos de Indonesia eran suficientes para construir el hospital. Por lo tanto, solicitó que los ministros del gabinete rojo y blanco siempre usen los recursos existentes.