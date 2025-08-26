Prabowo consiguió un informe indonesio sobre la falta de 70 mil médicos especializados

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto afirmó haber recibido un informe Indonesia deficiencia de 70,000 doctor especialista. En un año, Prabowo dijo que Indonesia solo podía producir 2,700 médicos especializados y 12,000 médicos generales.

El presidente Prabowo reveló esto cuando inauguró un nuevo edificio de servicios integrados en el Prof. Mahar Mardjono, Cawang, East Yakarta del Hospital Nacional Brain Center, el martes 26 de agosto de 2025.

Los nakes de edad avanzada se inyectaron con la vacuna Covid-19 en Medan. (Ilustración fotográfica)

«Debido a que recibí un informe de que carecíamos de 70,000 médicos especializados. 70,000, debemos perseguirlo de inmediato. Hoy obtuve un informe, producimos un médico general durante solo 12,000 al año, un especialista en 2,700», dijo Prabowo.

Prabowo está decidido a llenar la escasez de estos médicos especializados. Le pidió a todas las filas del ministro del gabinete rojo y blanco que trabaje duro y haga todo lo posible para darse cuenta de bienestar Indonesia en el sector de la salud.

«Entonces, si esperamos llenar 70,000 médicos especializados, debemos esperar 35 años. Entonces, debemos intentarlo. Debemos tratar de no ser normativos», dijo Prabowo.

«Perseguir el desarrollo de Indonesia, persiguiendo el bienestar de Indonesia, no puede negocio como de costumbreNo poder. Tenemos que trabajar más duro, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo«Continuó.

Por otro lado, el jefe de estado afirmó que no podía soportar ver las filas de los ministros del gabinete rojo y blanco que trabajaban sin descansar. Incluso,

Prabowo continuó, sus ministros trabajaban siete días a la semana.

«Es por eso que estoy en realidad, bueno, también hay una pena con mis ministros. Porque en el gabinete rojo y blanco dijeron que no había un día rojo en nuestro calendario. Trabajamos siete días a la semana«Dijo.

Ilustración de la patología, cirujano

Sin embargo, Prabowo quiere que sus ministros puedan descansar lo suficiente para el funcionamiento suave del gobierno y la toma de decisiones. Según él, la toma de decisiones correcta debe estar en una condición adecuada.

«Pero te daré suficiente tiempo para descansar. Porque lo que necesitamos de ti es Liderazgo, gestión y mejor decisión«Concluyó.