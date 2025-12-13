Prabowo confirma que se está empezando a frenar la tala ilegal

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto destacó su compromiso con la regulación de prácticas explotación florestal mentiroso que todavía ocurre en varias regiones de Indonesia.

Lea también: Cuando los residentes se quejan de la dificultad de tener agua potable y electricidad en Prabowo: ¡Realmente lo necesitamos, señor!



Lo transmitió después de visitar hoy a las víctimas de las inundaciones en el norte de Sumatra. Respondió a cuestiones relacionadas con la supuesta tala ilegal, que fue una de las causas de las inundaciones en Sumatra.

También enfatizó que el gobierno está controlando empresas que no cuentan con permisos legales.

Lea también: BOSF destaca el avance de Raja Juli: ¿El Ministerio de Transparencia Forestal se convierte en un nuevo aliento para la conservación?



«De hecho, quiero poner todo en orden, controlaremos la tala ilegal. Hemos comenzado a controlarla», dijo en el comunicado oficial de Praboao, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Prabowo aseguró que el Gobierno tomaría medidas firmes contra los perpetradores de la tala ilegal. Para fortalecer la supervisión y la aplicación de la ley en el terreno, el gobierno está coordinando entre agencias.

Lea también: Prabowo promete viviendas temporales para las víctimas de las inundaciones de Sumatra y pide a los residentes que tengan paciencia



Como se informó anteriormente, el Ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni, dijo que habían hecho un inventario de las personas jurídicas que, según se indicó, habían contribuido al desastre de las inundaciones en Sumatra, identificando 12 personas jurídicas.

«La Ley Forestal Temporal ha encontrado indicios de violaciones en 12 lugares sujetos a la ley, 12 empresas en el norte de Sumatra y pronto se aplicará la ley contra los 12 sujetos legales», dijo el ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, en una reunión de trabajo con la Comisión IV de la RPD de RI en Yakarta el jueves (12/04).

«Ya hay 12 sujetos legales, PT, que se indica que tienen problemas, especialmente en la zona de Batang Toru. Si Dios quiere, tomaremos medidas firmes», añadió.

Dijo que el inventario de sujetos legales relacionados con desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental todavía está en curso, llevado a cabo por la Dirección de Aplicación de la Ley (Gakkum). Ministerio de Silvicultura.

Además, el Ministro de Bosques explicó que, de acuerdo con las instrucciones del presidente Prabowo Subianto, planean revocar alrededor de 20 permisos comerciales de aprovechamiento forestal para un área de alrededor de 750.000 hectáreas.

Esta medida se tomó después de que el Ministerio Forestal revocara previamente 18 PBPH que cubrían un área de 526.144 hectáreas.

El Ministro de Silvicultura también dijo que había formado un equipo con la Policía Nacional para rastrear el origen de los troncos que fueron arrastrados por la inundación en varios lugares afectados por las inundaciones en Sumatra. El plan es que la investigación también involucre al Grupo de Trabajo de Control del Área Forestal. (Hormiga)