Prabowo condena al regente que abandonó a personas durante el desastre: ¡Falta de lealtad!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, hizo un fuerte sarcasmo jefe de distrito que se considera que no muestran lealtad a la comunidad actual desastre golpear

Lea también: Prabowo apunta a construir 2.000 refugios temporales para las víctimas del desastre de Sumatra esta semana



Esta insinuación fue transmitida en la reunión del Gabinete Rojo y Blanco en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025, en medio de discusiones sobre el manejo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Sumatra.

La declaración de Prabowo se refiere a la actitud de varios jefes regionales que de hecho abandonaron sus regiones cuando la comunidad necesitaba su presencia. líder.

Lea también: Prabowo: En circunstancias difíciles, hay élites que quieren buscar chivos expiatorios





El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el puesto de refugiados MAN 1 Langkat Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Uno de los casos mencionados es Regente Se sabe que la escuela secundaria South Aceh Mirwan MS realizó la Umrah sin permiso cuando su área fue afectada por un desastre.

Lea también: 31 empresas investigadas en relación con el desastre en Sumatra serán acusadas penalmente y se evaluarán sus licencias



Prabowo inicialmente expresó su agradecimiento a las filas del gobierno central y a los jefes regionales que habían trabajado duro para afrontar el impacto del desastre. Sin embargo, criticó duramente a un puñado de líderes regionales que se consideraba que estaban descuidando sus responsabilidades.

«Excepto que aquí y allá hay regentes, tal vez uno por uno, sí, que en mi opinión son poco leales al pueblo, en momentos críticos, abandonan el lugar por cualquier motivo», dijo Prabowo.

En esa ocasión, Prabowo también expresó su agradecimiento a todos los oficiales en el terreno que continúan acompañando a las comunidades afectadas. Elogió la solidez del trabajo de los ministerios, instituciones y empresas estatales en la respuesta a los desastres.

«Vi a los directores generales de empresas importantes en el campo, el director general de Pertamina, el director general de PLN, Obras Públicas estaban allí, trabajando duro, vi la salud de todos, casi todos los K/L estaban allí», explicó.

El presidente general del Partido Gerindra reiteró su actitud hacia los funcionarios y figuras públicas que visitaron el lugar del desastre. Recordó que esta presencia no era únicamente con fines de imagen.

«No queremos una cultura de turismo de catástrofes, no. Si vienes, realmente debes tener el objetivo de ayudar a superar los problemas», dijo Prabowo.



Condiciones actuales e impactos tras el desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Padang

La declaración del Presidente confirma que la lealtad y el alineamiento con el pueblo se ponen a prueba precisamente en tiempos de crisis, cuando la presencia de líderes en el terreno se convierte en la principal necesidad de la comunidad.

tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar