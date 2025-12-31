Prabowo comprobará mañana las viviendas de las víctimas de la catástrofe en Aceh Tamiang

Tapanuli del SurVIVA – Presidente Prabowo Subianto iniciará el nuevo año inspeccionando las zonas afectadas inundación y deslizamientos de tierra en Aceh Tamiang el jueves 1 de enero de 2026. Allí el Jefe de Estado comprobará la disponibilidad de viviendas para los residentes afectados desastre.

«Mañana por la mañana en Aceh Tamiang habrá una casa residencial hecha por Danantara», dijo el secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, a los periodistas en el sur de Tapanuli, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Prabowo inspecciona el puente Bailey en el sur de Tapanuli Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Teddy explicó que el gobierno había construido cientos de casas para las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra. Prabowo lo comprobará directamente.

«Mañana lo comprobaremos. Deben ser 500-600 (casas), si Dios quiere, sí, lo comprobaremos mañana», dijo Teddy.

Por otro lado, Teddy dijo que el Jefe de Estado pasará la noche en la zona de Tapanuli Sur. Prabowo pasará la víspera de Año Nuevo cenando con refugiados en la aldea de Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli del Sur.

«Esta tarde iremos a un campo de refugiados y estaremos en un campo de refugiados aquí en Batang Toru, en el sur de Tapanuli», dijo Teddy.

Anteriormente, el presidente Prabowo escuchó directamente las solicitudes y necesidades de los refugiados, así como las aspiraciones de los trabajadores que estaban ayudando en las etapas de reconstrucción y rehabilitación en la zona afectada por el desastre, Tapanuli del Sur, Sumatra del Norte, el miércoles.

El diálogo entre el presidente y los refugiados y trabajadores que construyen puentes y operan equipos pesados ​​tuvo lugar después de que el presidente Prabowo comprobara el estado del puente bailey del río Garoga, Batang Toru, en el sur de Tapanuli, que se instaló hace sólo unos días.

«Hoy, el señor Presidente fue a South Tapanuli Regency, a Batang Toru. Aquí hay una de las aldeas que resultó muy afectada», dijo el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, en Batang Toru, South Tapanuli, citado por Antara, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Prasetyo, que acompañó al presidente Prabowo, continuó diciendo que una de las principales agendas del presidente en Batang Toru era comprobar directamente la instalación del puente bailey, que actualmente sustituye al puente dañado y cortado debido a las inundaciones repentinas en el río Garoga.

