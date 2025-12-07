Prabowo comparó al regente de Aceh del Sur con desertar del ejército y huir cuando su zona se vio afectada por un desastre.

Aceh, LARGA VIDA – Presidente Prabowo Subianto ilustra la actitud Regente del sur de AcehMirwan MS, que realizó la peregrinación Umrah cuando su zona fue afectada desastre Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra son acciones que no se pueden tolerar.

Prabowo, que tiene antecedentes militares, dijo que en términos militares, la actitud de Mirwan era deserciónlo que significa dejar deberes y subordinados.

El ex Danjen Kopassus preguntó entonces al ministro de Asuntos Exteriores Sugiono, que también es secretario general del Consejo de Liderazgo Central del Partido Gerindra, sobre la destitución de Mirwan del partido que dirige.

«Así se llama deserción si los soldados están en peligro de abandonar a sus hombres. Vaya, eso no se puede hacer. No quiero preguntar de qué partido. ¿Los han despedido?» dijo Prabowo en el Puesto de Comando Integrado para la Gestión de Desastres en la Base de la Fuerza Aérea Sultan Iskandar Muda (Lanud), Aceh Besar Regency, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025 por la noche.



El regente de Aceh del Sur, Mirwan, y su esposa realizaron la Umrah en medio del desastre.

Prabowo, mientras presidía una reunión de coordinación en el Puesto de Comando Integrado para la Gestión de Desastres en la Base de la Fuerza Aérea Sultan Iskandar Muda (Lanud), Aceh Besar Regency, Aceh, expresó su agradecimiento a los regentes de la provincia de Aceh que habían participado en la reunión de coordinación con todas las partes interesadas centrales y regionales.

«Gracias al regente, a usted que continúa luchando por el pueblo. De hecho, usted fue elegido para afrontar las dificultades», dijo Prabowo.

Aunque se rió un poco como si estuviera bromeando, el presidente Prabowo dio una firme advertencia a los jefes regionales que querían «huir» cuando ocurriera un desastre.

Sin embargo, Prabowo pidió al Ministro del Interior, Tito Karnavian, que también estuvo presente en la reunión, que tomara medidas firmes contra Mirwan. «Si quieres postularte, simplemente corre, está bien. Retíralo de inmediato. ¿Puede el Ministro del Interior procesar esto? ¿Es posible?», preguntó Prabowo al Ministro del Interior.

Con base en la información recopilada, Mirwan MS declaró que no pudo manejar el desastre ocurrido en su área, porque fue afectada por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que afectaron a tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Sin embargo, el 2 de diciembre de 2025, la escuela secundaria Mirwan y su esposa decidieron realizar la Umrah y recibieron críticas porque su zona todavía estaba afectada por el desastre.