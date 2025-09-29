Prabowo cerrará 1,000 minas ilegales en Bangka Belitung, afirmará salvar Rp22 T

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto cerrará 1,000 minas ilegales en la provincia Bangka Belitung. Afirmó encontrar prácticas ilegales de minería estaño En la isla Bangka Belitung.

Leer también: PRABOWO: Un pequeño reportero salarial, muchos de cuyos jefes



El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Por ejemplo, en Bangka Belitung, que durante mucho tiempo es el centro de la minería principal principal en el mundo, hay 1,000 minas ilegales», dijo Prabowo.

Leer también: Anies que se fue una vez dio un puntaje de 11 de cada 100, Prabowo afirmó no rencor



Prabowo insistió en que no permaneció en silencio. Él ha instruido al aparato combinado para que haga operación Masivo desde el 1 de septiembre de 2025 para cerrar estas actividades ilegales.

Leer también: PRABOWO PEDE 1,5 millones de nuevos empleos se crearon en 2026 a través del programa MBG



Dijo que las minas ilegales lograron contrabando el 80 por ciento de los resultados de estaño de Indonesia en el extranjero.

«Pedí el TNI, Polri, Aduanas e impuestos especiales para hacer operaciones masivas en Bangka Belitung, cerrando que hasta ahora casi el 80 por ciento de los resultados de estaño se acumulan de contrabando cada año, el 80 por ciento de nuestro liderazgo, estamos cerrados (minas ilegales)», dijo.



Inspección en Pt Ratu Samban Mining Coal Minas, Bengkulu

Según Prabowo, el contrabando de estaño a menudo se realiza por mar usando barcos. Sin embargo, se aseguró de que la brecha se hubiera cerrado. Se cree que las operaciones ilegales de control minero tienen un gran impacto en la economía del país.

«Estimamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, podemos ahorrar rp22 billones. El año que viene estimamos que podemos ahorrar rp45 billones de estas dos islas», dijo.