Prabowo celebró una reunión repentina, discutiendo el control de la minería ilegal

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto De repente convocó a varios ministros del gabinete rojo y blanco y el jefe de la institución a su residencia personal en Hambalang, Bogor Regency, West Java.

Secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya dijo que la reunión se celebró el martes 19 de agosto de 2025 por la noche.

«El martes por la noche, 19 de agosto de 2025, el presidente Prabowo Subianto de repente convocó a varios ministros de gabinetes rojos y blancos y varios jefes de instituciones en su residencia personal en Hambalang, Bogor», dijo Seskab Teddy.

Seskab Teddy también explicó que la reunión tuvo lugar en privado durante más de cuatro horas. Según Seskab Teddy, la agenda de la reunión discutió el tema del control de las áreas forestales y minas ilegales.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, convocó a varios ministros a Hambalang, Bogor Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«En una reunión cerrada por más de 4 horas, el presidente Prabowo solicitó una actualización sobre el desarrollo de varios problemas relacionados con el control de los bosques y las minas ilegales», dijo.

Seskab Teddy también enfatizó que la dirección de la discusión en Hambalang estaba en línea con la declaración del presidente Prabowo, quien anteriormente había sido pronunciada en un discurso estatal.

En ese momento, el presidente Prabowo enfatizó su compromiso de tomar medidas enérgicas contra cualquiera que violara la ley, independientemente de su estatus o poder económico.

A la reunión asistieron rangos importantes de gobierno y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre ellos se encontraban el Ministro de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sugión y el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi.

Además de los ministros, el Fiscal General St. Burhanuddin, el Jefe de la Policía Nacional, Gen. Listyo Sigit Prabowo, y el comandante del TNI General Agus Subiyanto.