Beijing, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebró una reunión especial con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin Al margen de una visita de trabajo mientras asistía al 80 aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino en Beijing, la República Popular de China, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Esta reunión se convirtió en una de la importante agenda del presidente Prabowo para fortalecer la cooperación estratégica entre Indonesia y Rusia.

El secretario del gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya, en su declaración escrita, dijo que además de asistir a un evento de desfile a la que asistieron 26 líderes mundiales, el presidente Prabowo usó este impulso para reunirse directamente con el presidente Putin.

En una reunión cálida, los dos líderes del país confirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación en varios sectores, especialmente en los campos económicos y de inversión.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el presidente ruso Vladimir Putin en Beijing

«Además de asistir al evento, el presidente Prabowo también celebró una reunión especial con el presidente Xi Jinping y el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin, cada uno para hacer un seguimiento y garantizar el curso de varias formas inversión económica que ha existido entre los dos países «, dijo Seskab Teddy.

Seskab Teddy también agregó que la visita del presidente Prabowo a Beijing fue muy corta.

Después de completar toda la agenda, el Jefe de Estado inmediatamente regresó a Yakarta y estaba programado para llegar por la noche.

«Entonces, en menos de un día dejando Indonesia, el presidente estará en Yakarta nuevamente, esta noche», dijo Seskab Teddy.