Prabowo celebrará mañana un retiro para ministros y viceministros en Hambalang

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto programado para celebrarse nuevamente reproche por sus filas en Gabinete rojo y blanco en su complejo residencial privado en Padepokan Garuda Yaksa, Bukit hambalangBogor Regency, Java Occidental, martes 6 de enero de 2026.

«Mañana habrá un retiro», dijo el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

El retiro durará un día y asistirán todos los niveles de ministros coordinadores, ministros, viceministros, enviados presidenciales especiales, asesores especiales del presidente y personal especial del presidente, así como otros funcionarios estatales.

Aun así, Airlangga no reveló más la agenda en la que todos los miembros del Gabinete Rojo y Blanco participarían mañana en Hambalang.

Mientras tanto, la viceministra del Interior (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, también confirmó la agenda del segundo volumen del retiro al que asistirían todos los miembros del Gabinete Rojo y Blanco.

«La invitación (retirada) es sólo para mañana, para todos los miembros del Gabinete», dijo Bima Arya.

Luego explicó que se había dado un código de vestimenta especial a los participantes del retiro, es decir, ropa de color marrón claro (caqui).

«Sí, como el (retiro) anterior, (hay un código de vestimenta) marrón claro/caqui», dijo.

Según la información que circula entre los periodistas, el retiro que se celebrará en Hambalang el martes comenzará a las 14:00 horas.

El primer retiro de volumen lo celebró el presidente Prabowo Subianto en la Academia Militar de Magelang (Akmil), Java Central, del 25 al 27 de octubre de 2024, o menos de una semana después de que el presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asumieran oficialmente sus cargos.

En el primer volumen del retiro, los participantes, que eran miembros del Gabinete Rojo y Blanco, vistieron uniformes de camuflaje del Comando de Reserva (Komcad) y luego realizaron rutinas como hacer ejercicio juntos, marchar y escalar el monte Tidar.

Luego, durante tres días, las filas del Gabinete Rojo y Blanco también asistieron a una sesión informativa del presidente Prabowo, luego los jefes de las instituciones estatales también impartieron sesiones informativas.

En total, 40 presentadores participaron en la sesión informativa del primer volumen de actividades del retiro en la Academia Militar de Magelang.

Algunos de los ponentes, entre ellos el jefe de la Policía Nacional, general Pol. Listyo Sigit Prabowo, el Fiscal General ST Burhanuddin, el Presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan, el Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia y el Ministro del Interior Tito Karnavian. (Hormiga)