Prabowo celebrará la víspera de Año Nuevo con la gente de Aceh

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto tiene previsto visitar la comunidad afectado desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh en Nochevieja, miércoles 31 de diciembre de 2025.

Lea también: Djony Tjondro garantiza que el apoyo de Astra a las víctimas del desastre de Sumatra no se limita a la respuesta de emergencia



«El señor presidente irá a Aceh y, si Dios quiere, estará en Aceh con el pueblo de Aceh en la víspera de Año Nuevo», dijo el jefe del Gabinete presidencial, Muhammad Qodari, después de una reunión con el presidente Prabowo en el complejo del palacio presidencial de Yakarta, citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.



El momento en que el presidente Prabowo come arroz frito en el puesto de refugiados de Agam Regency

Lea también: Prabowo apoya la transmisión equitativa del Mundial 2026 para el pueblo indonesio



Por otro lado, Qodari aún no conoce toda la agenda de actividades del Presidente Prabowo en Aceh. Sólo sabía que Prabowo visitaría Bener Meriah Regency, Aceh, que era una de las zonas más afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

«No hablamos específicamente de actividades en Aceh, pero escuchamos que planeaba ir a Aceh», dijo Qodari.

Lea también: A Purbaya le sorprende que el ejército indonesio tenga deudas para reparar puentes en Sumatra tras el desastre



«Si no me equivoco, escuché a Bener Meriah, pero lo comprobaré con Pak Teddy (Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya)», continuó.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto enfatizó que revisaría el desarrollo de las zonas afectadas por el desastre en Aceh, Sumatra Norte (Sumatra del Norte) y Sumatra Occidental (Sumbar) todas las semanas.

Así lo reveló Prabowo mientras se dirigía a las filas del Gabinete Rojo y Blanco en el Palacio Merdeka el lunes 15 de diciembre de 2025.

«Tengo previsto visitar al menos una vez por semana la zona (afectada por el desastre de Sumatra) para seguir los acontecimientos», dijo Prabowo.

Prabowo enfatizó que no trabajó solo, sino que trabajó con la ayuda de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco, voluntarios que trabajan juntos, el gobierno regional y otros niveles de instituciones.

«Pedí mostrar el video antes, pero no entendí que había demasiada gente diciéndome gracias. Creo que podrían decirme que en realidad no fue mi resultado. Fue el resultado de todos nosotros trabajando juntos», dijo.

Prabowo enfatizó que todos los sectores de la sociedad están trabajando arduamente para ayudar a las víctimas afectadas por el desastre en Sumatra.

«Sobre todo los que están en el campo, los que trabajan duro durante semanas, los que también arriesgan sus vidas. También están nuestros miembros que perdieron la vida para ayudar a los afectados», concluyó.