Prabowo celebra una reunión para discutir proyectos textiles, automotrices y de downstreaming

Bogor, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebró una reunión limitada con varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco para finalizar la agenda nacional de transformación industrial, desde el sector textil y de la confección hasta el desarrollo de la industria de chips para automoción y electrónica.

Lea también: Bonificación de los SEA Games 2025 entregada directamente por Prabowo, la mayor apreciación de la historia



La reunión tuvo lugar en la residencia privada del presidente Prabowo en Hambalang, Bogor Regency, Java Occidental, el domingo (1/11/2026). El secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo que la discusión se centró en fortalecer las bases de la industria nacional para hacerla más competitiva y sostenible.

«En primer lugar, el Presidente pidió fortalecer la industria textil o de la confección, una de las cuales es revitalizar la cadena de suministro», dijo Teddy en su declaración oficial en Yakarta, el domingo (1/11/2026).

Lea también: ¡Líquido! Aquí están los detalles de los bonos para atletas de los SEA Games 2025



Además de la industria textil, el presidente Prabowo también presta gran atención a los sectores de la automoción y la electrónica. Uno de los pasos estratégicos discutidos es la inversión en el desarrollo de tecnología de semiconductores para construir una industria nacional de chips.

Se considera importante fortalecer la industria de semiconductores para satisfacer las necesidades de las industrias automotriz, digital y electrónica nacionales en el futuro, al tiempo que se reduce la dependencia de los productos importados.

Lea también: Prabowo bromea delante de los atletas: personas llamadas Prabowo lo han logrado todo



La reunión limitada también discutió el progreso de los planes para colocar la primera piedra o iniciar la construcción de seis nuevos puntos de proyectos downstream con un valor de inversión de hasta 6 mil millones de dólares estadounidenses (EE.UU.). Está previsto que los proyectos comiencen a ejecutarse a principios de febrero de 2026.

Anteriormente, el director ejecutivo de Danantara, Rosan Roeslani, explicó que el proyecto downstream incluía el desarrollo de una industria de fundición de aluminio a partir de alúmina, así como una instalación de alúmina de grado de fundición (SGA) a partir de bauxita en Mempawah, Kalimantan Occidental.

Aparte de eso, otros proyectos incluyen la construcción de una instalación de producción de bioavtur en Cilacap, Java Central, el desarrollo de una instalación de procesamiento integrado de coco en Morowali, Sulawesi Central, que actualmente está en marcha, así como el desarrollo de una instalación de bioetanol y cinco instalaciones de cultivo de aves.

Teddy agregó que el presidente Prabowo también está ultimando los planes para la inauguración de la infraestructura energética integrada de Pertamina a través del proyecto del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP), que está programado para el lunes 12 de enero de 2026.

A la reunión en Hambalang asistieron varios ministros relevantes, incluido el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia, el Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM y Jefe de Danantara Rosan Roeslani, el Ministro de Agricultura Amran Sulaiman, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto, y el Ministro de Estado y Secretario Prasetyo Hadi. (Fuente ANTARA)