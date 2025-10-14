Prabowo celebra una reunión inmediatamente después de asistir a la Cumbre de Paz de Gaza, ¿discutir qué?

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto inmediatamente celebró una reunión limitada (rueda) a su llegada a Indonesia después de asistir Cumbre de Paz de Gaza En Egipto.

El Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que la reunión se celebró con varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco. Uno de ellos es el ministro de Juventud y Deportes (Menpora), Erick Thohir.

«El Ministro de Juventud y Deportes informó al Presidente y pidió disculpas por ello. Equipo Nacional no hemos conseguido clasificarnos para el copa del mundo 2026″, dijo Prasetyo a los periodistas el martes 14 de octubre de 2025.

En esa reunión, el ministro Inversión Rosan Roeslani también informó sobre la realización de las inversiones. Incluyendo la realización del programa Waste to Energy.

Mientras tanto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Brian Yuliarto, también informó a Prabowo sobre los preparativos en el campo de los recursos humanos basados ​​en STEM.

«El señor presidente le asignó el desarrollo de nuestros recursos humanos, la preparación para la transformación y la dotación de personal para varios grandes programas gubernamentales en el sector de las plantaciones, en el sector marítimo que por supuesto requiere recursos humanos, por lo que el señor presidente asignó específicamente al Ministro de Educación y Ciencia y Tecnología la preparación de estos recursos humanos», explicó.