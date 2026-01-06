Prabowo celebra un retiro del gabinete en Hambalang y evalúa el desempeño del gobierno durante un año

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto desenrollar reproche para los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia de Padepokan Garuda Yaksa, hambalangBogor, Java Occidental, martes 6 de enero de 2026.

Este retiro se realizó como un foro evaluación así como dirigir el desempeño del gobierno durante el año pasado.

«Evaluando todos los programas y el desempeño del gobierno durante el año de liderazgo del Sr. Presidente Prabowo y del Sr. Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka», dijo Prasetyo a los periodistas.

Prasetyo explicó que desde su toma de posesión como presidente, Prabowo se comprometió a realizar retiros ministeriales y viceministeriales con regularidad.

El primer retiro se celebró del 25 al 27 de octubre de 2024 en la Academia Militar (Akmil) Magelang, Java Central, menos de una semana después de que el presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asumieran sus cargos.

«Por eso hoy, martes 6 de enero de 2026, el presidente invitó a todos los niveles del Gabinete rojiblanco a participar en su sesión informativa titulada Retiro», afirmó.

Para su información, el retiro durará un día y asistirán todos los niveles de ministros coordinadores (menko), ministros, viceministros (wamen), enviados especiales del presidente, asesores especiales del presidente y personal especial del presidente, así como otros funcionarios estatales.