Prabowo Car en Japón, UT Aion y Motogp Engine Trips

Yakarta, Viva -El mundo automotriz siempre está lleno de noticias interesantes que invita a la atención de los amantes de los vehículos, tanto de dos ruedas como de cuatro ruedas. A partir de móvil Presidencial a la experiencia de conducir con un automóvil eléctrico, a un problema cálido en la arena MotogpTodo está en el centro de atención. Aquí están los tres artículos más populares en Viva Automotive el domingo 21 de septiembre de 2025:

1. El auto del presidente Cool Prabowo en una visita a Japón



El presidente Prabowo Subianto durante una visita a Japón.

Durante su visita a Japón, el presidente Prabowo Subianto Usar un automóvil presidencial de lujo que roba con éxito la atención del público. El vehículo fue elegido no solo por su lujo, sino también por un factor máximo de seguridad y comodidad. El diseño elegante y la tecnología de alta seguridad hacen de este automóvil ser el tema de la conversación. Leer más.

2. División del largo viaje de Yakarta -Bandung con Voy a UT: Aquí está la experiencia

Los autos eléctricos Aion Ut se probaron en el viaje de Yakarta -Bandung con resultados satisfactorios. Este vehículo puede viajar largas distancias con alta eficiencia, incluso con solo una carga. Además, la comodidad y el rendimiento se mantienen a pesar de pasar terreno pesado y tráfico sólido. Leer más.

3. Controversia para la próxima máquina MotoGP: ¿Es cierto que será una carga financiera?



Viva Automotive: la tripulación del equipo de carreras de Aprilia que establece motocicletas en MotoGP Mandalika

El plan de cambio de motor en MotoGP ha generado controversia entre los fabricantes y el equipo. A muchos les preocupa que las nuevas reglas carguen financieras, especialmente para grandes equipos no babic. Sin embargo, también hay quienes evalúan esta regulación pueden traer beneficios técnicos y estabilidad de la competencia. Leer más.