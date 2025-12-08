Prabowo cancela la deuda de KUR de los agricultores víctimas del desastre en Aceh, agricultores libres: den espacio para crecer

Jacarta – Presidente General de la DPN Agricultores Independientes Indonesia, Don Muzakir, expresó su agradecimiento al Presidente Prabowo Subianto sobre la política de cancelación de deuda de Crédito Empresarial Popular (DÓNDE) para agricultor Aceh afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Lea también: Prabowo acepta Rp. 60 millones de reparaciones por cada casa destruida de las víctimas del desastre en Sumatra



«Agradecemos al presidente Prabowo Subianto por su nueva política que elimina la deuda del Crédito Empresarial Popular para los agricultores de Aceh afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra», dijo Don Muzakir, el lunes 8 de diciembre de 2025.

Don Muzakir cree que la política de eliminación de la deuda del KUR proporciona espacio para que los agricultores crezcan. Enfatizó que este paso debe ir seguido de un programa de restauración de tierras y riego para que los agricultores puedan volver a trabajar.

Lea también: El grupo de trabajo PKH del Fiscal General debe optimizarse para la acción de las corporaciones destructoras de bosques





Presidente de Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir

«El alivio de la deuda del KUR realmente ayuda a los agricultores. Pero lo más importante es cómo pueden volver a sembrar. Hay que reparar los campos de arroz, reconstruir el riego y hay que acompañar a los agricultores para que no pierdan la esperanza», afirmó Don Muzakir.

Lea también: El presidente Prabowo suprime el KUR para los agricultores víctimas del desastre en Aceh



Don Muzakir visitó anteriormente varios lugares afectados por inundaciones y campos de refugiados. Vino a distribuir donaciones del Viceministro de Agricultura Sudaryono, así como donaciones de los administradores de Tani Merdeka Indonesia de varias provincias. Se distribuyó ayuda a los refugiados en Pidie Jaya, Bireuen, Aceh del Norte, Aceh del Este, Aceh Tamiang, así como a las víctimas de las inundaciones en Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Vio campos de arroz dañados y redes de riego colapsadas debido a las inundaciones. Esta condición ha provocado que muchos agricultores pierdan sus tierras de producción y sus ingresos. Varias tierras y plantaciones agrícolas en Pidie Jaya y Bireuen sufrieron graves daños. Los campos de arroz quedaron sumergidos en el barro, los jardines de los residentes resultaron dañados y los cultivos alimentarios listos para la cosecha fueron arrastrados por la corriente. En varios puntos, los deslizamientos de tierra hicieron que la tierra fuera imposible de cultivar en un futuro próximo.

Además de eso, Don Muzakir también recibió informes sobre daños a los canales de riego que han estado apoyando la productividad agrícola. Se cortó el flujo de agua, se bloquearon las compuertas y varias partes del sistema de riego colapsaron debido a las fuertes corrientes de inundación. Esta condición significa que los agricultores no pueden estar seguros de cuándo podrán volver a sembrar.

Según Don Muzakir, los daños al sector agrícola deben abordarse rápidamente mediante un programa de revitalización. Destacó la importancia del apoyo gubernamental para que la recuperación no se centre sólo en la asistencia de emergencia, sino que también restablezca la función de las tierras agrícolas y la infraestructura.