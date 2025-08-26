Prabowo Call Pon Hospital tiene una herramienta sofisticada: puede manejar tumores cerebrales

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto está orgulloso de que Hospital (Rs) El Centro Nacional del Cerebro (PON) puede realizar una cirugía tumoral cerebral.

Esto se transmitió al inaugurar el edificio de servicios integrados y el Hospital Pon del Instituto Nacional de Neurociencia, Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

«Hoy estoy muy orgulloso, un hospital muy sofisticado puede tener una operación de tumores cerebrales, capaz de enfrentar al Alzheimer, Parkinson, enfrentando accidente cerebrovascular y terapia para el accidente cerebrovascular con las mejores herramientas», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo inaugura el National Brain Hospital Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Según él, actualmente Pon Hospital presenta las mejores herramientas de robots. No olvidó apreciar al Ministro de Salud (Ministro de Salud) Budi Gunadi Sadikin y Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Sri Mulyani.

«Una vez más, gracias. Esta es una prueba de que queremos trabajar duro. Gracias Ministro de Salud, Ministro de Finanzas que continúa apoyando. Gracias a los partidos extranjeros, puedo informar que el gobierno holandés también ayuda, gracias por la ayuda del gobierno holandés por el apoyo al desarrollo de la República de Indonesia», dijo Prabowo.

Para tener en cuenta la construcción del edificio existente Mahar Mardjono Hospital Yakarta, hay tres edificios principales, a saber, Edificio C, Edificio D, Edificio E, que forma parte del edificio del Instituto Nacional de Neurociencia (INN).

El edificio C como centro de educación apoyará el papel del Hospital Mahar Mardjono en Yakarta como hospital educativo y el Centro para el Desarrollo de Competencias del Personal Médico.

Este edificio funcionará para actividades especializadas de capacitación en médico, seminarios, capacitación técnica de salud, así como para los últimos centros de datos y referencias de neurociencia.

Mientras tanto, el Edificio D es el primer edificio en el desarrollo de las instalaciones integradas del Instituto Nacional de Neurociencia Mahar Mardjono Hospital Yakarta.

El enfoque principal de este edificio está en un servicio de salud basado en el sistema de clúster, que integra servicios multidisciplinarios en un ecosistema eficiente y de apoyo mutuo. Este sistema de clúster está diseñado para proporcionar servicios integrales, que van desde el diagnóstico, la terapia, la rehabilitación, hasta la educación del paciente.



Hospital Pondok Indah, Yakarta.

Mientras tanto, algunos servicios que estarán presentes en este edificio son el Centro de Autismo, que maneja el espectro autista en su conjunto, desde niños hasta adultos.

Luego, el centro de epilepsia, con instalaciones de monitoreo de EEG a largo plazo y evaluación prequirúrgica. También hay un servicio de centro de rehabilitación, que proporciona rehabilitación nerviosa basada en la tecnología moderna. Y servicios del centro de accidente cerebrovascular, para manejar casos de accidente cerebrovascular agudo y crónico de manera integrada.