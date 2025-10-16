Prabowo califica los aranceles de importación de Trump como una llamada de atención para Indonesia

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo esa política aranceles de importación determinado por el presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump ser una llamada de atención o advertencia para Indonesia.

Lea también: Trump planea ataque terrestre en Venezuela con el pretexto de combatir el narcotráfico



También recordó a los funcionarios y empresarios de Indonesia que sean más eficientes y valientes. Prabowo no quiere que su personal dependa de Estados Unidos (EE.UU.).

Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: RI quiere comprar aviones de combate Chengdu J-10 de China, ¿cuál es la relación con Estados Unidos?



«Para nosotros, esto es una llamada de atención, así que dije que mis amigos, mi equipo y yo hablaremos con los empresarios. Tenemos que ser más eficientes», dijo Prabowo.

«No siempre depende del mercado estadounidense», continuó.

Lea también: Prabowo revela la dirección de su pensamiento económico: Mi padre me enseñó a sacar lo mejor del socialismo y el capitalismo



También dijo que el gobierno indonesio ampliaría la cooperación con otros países, incluida la Unión Europea, según lo acordado en IEU-CEPA.

IEU-CEPA es el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y la Unión Europea que tiene como objetivo aumentar el comercio y la inversión entre Indonesia y la Unión Europea.

«Y es por eso que ahora tenemos CEPA con la Unión Europea. Creo que estamos tratando cada vez más de lograr este tipo de acuerdo con la mayor parte del mercado», dijo Prabowo.

Aun así, Prabowo admitió que entendía la posición de Donald Trump como jefe de Estado. Se dice que Trump sólo quiere proteger a su pueblo, sobre todo porque el mercado estadounidense es el objetivo de muchos países.

«Si soy estadounidense, entiendo el punto de vista de la administración Trump», dijo.

Además, Prabowo enfatizó que lo más importante es aumentar la capacidad del mercado indonesio, incluido el poder adquisitivo de la gente.

«Por eso quiero realmente empoderar a los pobres en Indonesia. Eso creará consumo interno», concluyó Prabowo.