Prabowo cae y verifica inmediatamente las instalaciones de las casas residenciales para los residentes de Aceh Tamiang

Aceh TamiangVIVA – Presidente Prabowo Subianto revisó la estructura y instalación La residencia construida por BPI Danantara lleva el nombre Casa Hunian Fundament, en Keun Tj Seumanh, New Area, Tamiang, Chem, Special 1

Esto se hizo para ver directamente el estado de los edificios y la integridad de las instalaciones preparadas para los residentes afectados por el desastre.

Antes de realizar la inspección, tuvo tiempo de saludar e interactuar con las personas que esperaban su llegada.

Después de saludar a los residentes, Prabowo, que llegó con el gobernador de Aceh, Muzakir Manaf o Mualem, inspeccionó la residencia, cuya construcción comenzó el 24 de diciembre de 2025.

Durante la revisión, el director general de Danantara, Rosan Roeslani, explicó el avance del desarrollo residencial.

Dijo que Danantara está construyendo actualmente 600 unidades residenciales. La residencia está equipada con varias instalaciones de apoyo, entre Otras cinco viviendas con un aseo y un baño, 14 cocinas públicas, sala de oración y parque infantil.

Aparte de eso, la residencia también está equipada con camas, ventiladores y acceso WiFi gratuito para cubrir las necesidades básicas de los residentes.

Se sabe que se completaron 198 unidades el 1 de enero de 2026, seguidas de un total de 600 unidades que estarán listas para ser ocupadas el 8 de enero de 2026. Danantara tiene como objetivo que la construcción residencial general alcance las 15 mil unidades en tres meses.

Prabowo luego preguntó una serie de cosas, incluidos los materiales utilizados para la residencia.

«Esto está hecho de zinc, ¿verdad?» dijo.

Los dos hablaron sobre la residencia. En la conversación también participaron Mualem, el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus H Yudhoyono, y el Director de Operaciones de Danantara, Dony Oskaria.

Después de eso, Prabowo fue a una sala para celebrar una reunión limitada con 10 ministros, Manaf, el vicegobernador de Aceh, Fadhullah, junto con el regente de Aceh Tamiang, Armia Pahmi, y el personal.

En el séquito de Prabowo participaron el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, el Secretario del Gabinete, Teddy I Wijaya, AHY, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin.

A continuación, el subcomandante del TNI, general del TNI Tandyo Budi Revita, el jefe de Estado Mayor del Ejército, general del TNI Maruli Simanjuntak, y el jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno, Angga R Prabowo. (Hormiga)