Prabowo bromea con el presidente de Brasil sobre cumplir 3 mandatos: ¡Si no podemos!

Jacarta – Presidente Rhode Island Prabowo Subianto hizo una broma mientras brindaba un comunicado de prensa con el Presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka, jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Después de sólo un mes en el cargo, Purbaya es el ministro más querido por el público porque…



Prabowo dijo que Lula ha iniciado su tercer mandato como presidente de Brasil. Sin embargo, destacó que en Indonesia Un líder no puede exceder el límite de dos mandatos como presidente.

«Este es su tercer mandato. Él ha tenido su tercer mandato, tercer mandato. Según la ley, ellos pueden hacerlo tres veces, pero nosotros no», dijo Prabowo.

Lea también: En reunión con el presidente de Brasil, Prabowo propone formar un acuerdo comercial entre Indonesia y América Latina



La broma aligeró el ambiente luego de que ambos expresaran su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Brasil. Prabowo dijo que veía muchas similitudes entre él y el presidente Lula, tanto en términos de personalidad como de antecedentes políticos.



El presidente Prabowo Subianto y el presidente brasileño Lula da Silva Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Lea también: El presidente Prabowo decide que se enseñará portugués en las escuelas



«Resulta que hay muchas similitudes. Tal vez ahora estemos destinados a trabajar juntos, juntos para defender y hacer avanzar a nuestro pueblo», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo también admitió admirarlo. liderazgo Consideró que Lula tenía experiencia y estaba fuertemente orientado hacia el bienestar del pueblo. Consideró que el Brasil bajo el liderazgo de Lula fue una inspiración para otros países en desarrollo, incluida Indonesia.

«Quiero admitir aquí que lo admiro porque lleva más tiempo en el cargo que yo», dijo Prabowo.

La cercanía personal entre los dos líderes fue clara durante toda la reunión, marcando relaciones cada vez más cálidas entre las dos principales potencias del sur global.