Prabowo brinda rehabilitación a dos maestros del norte de Luwu que fueron despedidos después de ayudar con un trabajo honorario

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dar rehabilitación a dos gurú del distrito Luwu del NorteSulawesi del Sur, concretamente Abdul Muis y Rasnal Yang despedido después de ayudar con el salario honorario.

Lea también: Con el título de Héroe Nacional, Suharto es considerado el modelador del rostro de la Indonesia moderna.



La rehabilitación se realizó luego de recibir las aspiraciones de la comunidad y de diversos partidos que luchaban por la restauración de su buen nombre.

La decisión de proporcionar rehabilitación se tomó inmediatamente después de que Prabowo regresara a Indonesia el jueves 13 de noviembre de 2025, después de una visita de estado a Australia.

Lea también: Prabowo parte hacia su patria después de su visita a Australia



El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sufmi Dasco Ahmad, explicó que la firma de la carta de rehabilitación fue realizada directamente por el presidente en la base Halim Perdanakusuma TNI AU, Yakarta.

«Justo ahora el señor presidente firmó una carta de rehabilitación para el señor Rasnal y el señor Abdul Muis, profesores de secundaria del norte de Luwu», dijo Dasco a los periodistas el jueves 13 de noviembre de 2025.

Lea también: El presidente Prabowo se reúne con Paul Keating e intercambia opiniones sobre economía y geopolítica



Dasco también explicó que los dos maestros fueron previamente acompañados por la comunidad a la DPRD provincial de Sulawesi del Sur, luego enviados a la RPD de Indonesia antes de finalmente ser facilitados para reunirse con el presidente Prabowo.

Al emitir la carta de rehabilitación, el gobierno está restaurando el buen nombre, la dignidad y los derechos de los dos docentes que se han visto afectados por problemas legales.

«Al brindar rehabilitación se restaurará el buen nombre, la dignidad y los derechos de estos dos maestros. Que sea una bendición», dijo Dasco.



El presidente de Indonesia, Prabowo, proporcionó rehabilitación a dos profesores en el norte de Luwu Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Mientras tanto, el ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que la decisión del presidente Prabowo fue el resultado de una intensa coordinación entre varios partidos durante la semana pasada, tras las solicitudes oficiales recibidas tanto del público como de las instituciones legislativas.

«Nosotros, el gobierno, recibimos información y solicitudes por etapas del público, tanto directamente como a través de los órganos legislativos a nivel provincial, luego coordinamos con la RPD RI a través del vicepresidente de la RPD. Y luego durante la última semana coordinamos y pedimos orientación al presidente, y luego tomó la decisión de usar sus derechos como presidente para brindar rehabilitación a dos maestros de SMA 1 North Luwu», dijo Prasetyo.

Prasetyo enfatizó que la decisión del presidente Prabowo era una manifestación concreta de aprecio por la dedicación de los docentes como héroes anónimos que deben ser notados, respetados y protegidos por el Estado.