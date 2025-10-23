Prabowo ausente de la COP30, promete enviar una delegación a Brasil

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto dijo que no podrá asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ni a la COP30 que se realizará en Brasil del 6 al 21 de noviembre de 2025.

Pronunció sus disculpas ante el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka el jueves 23 de octubre de 2025.

Sin embargo, Prabowo enviará una delegación de Indonesia para participar en la serie de eventos COP30. Sin embargo, no ha revelado qué miembros del Gabinete rojiblanco serán enviados.

«Me disculpé antes, tal vez fue difícil para mí asistir a la COP30 en Belem, Brasil. (Pero) enviaré una delegación fuerte para asistir con nuestra decisión de apoyar las iniciativas de Brasil», dijo Prabowo.

Por otro lado, el Jefe de Estado admitió que apoya que Brasil sea líder de la COP30 en 2025. Valoró los pasos dados por la COP30 para crear un fondo de inversión para la preservación de los bosques tropicales.

Según él, el gobierno indonesio también apoya las medidas adoptadas por Brasil para preservar los bosques tropicales. Dijo que el gobierno de Indonesia quería invertir en esfuerzos para preservar los bosques tropicales.

«Dije que Indonesia apoya a Brasil, que es pionero y nosotros apoyamos a Brasil, nos comprometemos a cuántos fondos invertirá Brasil, luego Indonesia invertirá en esos fondos», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo Subianto y el presidente brasileño Lula da Silva Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Mientras tanto, en una reunión individual, el Presidente Prabowo expresó su admiración por el Presidente Lula.

«Personalmente admiro política usted», dijo el Presidente Prabowo.

El Jefe de Estado admitió seguir varias políticas del Estado brasileño. Evaluó que el espíritu de las políticas adoptadas por el Presidente Lula se considera acorde con la prioridad de Indonesia bienestar pueblo.

«Sigo muchas de sus políticas porque tienen los mismos intereses, grandes intereses, a través del bienestar de su pueblo. Ésta es mi prioridad. Mi principal prioridad es el bienestar del pueblo indonesio», dijo Prabowo.

Prabowo no reveló la política en cuestión. Sin embargo, calificó a Brasil como un país importante en el continente suramericano.

«Brasil es un líder muy importante del Sur. Un líder de los países en desarrollo», afirmó Prabowo.