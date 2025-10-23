Prabowo asistirá a la 47ª Cumbre de la ASEAN en Malasia

Jacarta – Ministro de Asuntos Exteriores (Menlu) Sugiono declarado Presidente Prabowo Subianto tiene previsto asistir a la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasiadel 26 al 28 de octubre de 2025.

Por lo tanto, Sugiono continuó que el presidente Prabowo podría partir de la Base de la Fuerza Aérea de Indonesia (Base Aérea) Halim Perdanakusuma, Yakarta, hacia Malasia el sábado 25 de octubre de 2025.

«Tal vez (el presidente partirá hacia Malasia) antes del 26, tal vez el 25», dijo Sugiono respondiendo a las preguntas de los periodistas cuando se reunió en un lateral del Palacio Merdeka, en Yakarta, el jueves.

En la misma ocasión, Sugiono explicó que en la reunión anual de la ASEAN, el Presidente Prabowo transmitirá sus puntos de vista sobre el fortalecimiento de la posición de la ASEAN.

«Sí, cómo fortalecer la relevancia de la ASEAN, especialmente la relevancia de la ASEAN en medio de una situación como esta», dijo el Ministro de Relaciones Exteriores Sugiono.

en la red Cumbre de la ASEAN En Kuala Lumpur, el presidente Prabowo estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, y el secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y posiblemente también por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto.

La serie de celebración de la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, incluyó 25 reuniones importantes, en las que se destacó la agenda estratégica y el potencial para utilizar energía nuclear con fines pacíficos, así como la posición de la ASEAN sobre la situación del genocidio en Gaza, Palestina. La Cumbre de la ASEAN de los próximos días también registrará una nueva historia, considerando que los 10 miembros de la ASEAN confirmarán a Timor Leste como miembro de pleno derecho de la ASEAN.

Malasia, que este año lidera la ASEAN y actúa como anfitrión, explicó que a nivel de líderes de la ASEAN hay hasta 14 reuniones, mientras que a nivel de ministros de la ASEAN son seis reuniones.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

En estas reuniones se discutieron diversos temas que son prioridades de la ASEAN, incluidos los relacionados con la economía, el comercio inclusivo, la sostenibilidad climática y la energía limpia, así como el desarrollo de la infraestructura económica digital en la región.

A nivel ministerial se han acordado mutuamente varios acuerdos, uno de los cuales se refiere a una red eléctrica integrada en la región, que también abre la posibilidad de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos.

Además de la agenda principal, la ASEAN también invitó a varios países socios, incluidos líderes de países no miembros de la ASEAN, incluido el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien los días 22 y 24 de octubre visitó Yakarta por primera vez. (Hormiga)