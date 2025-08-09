Prabowo Asiste a Singapur Día de la Independencia Conmemoración

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Visitar SingapurSábado 9 de agosto de 2025 para asistir Desfile Día Nacional de Singapur 2025.

De la base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el presidente Prabowo Junto con un grupo limitado que sale a la base aérea de la base aérea de la base aérea (PLAB), Singapur, alrededor de 13.10 WIB.

It was seen releasing the departure of President Prabowo to Singapore, namely Minister of State Secretary Prasetyo Hadi, Military Commander Maj. Gen. Deddy Suryadi, Metro Jaya Deputy Police Chief Brigadier General Djati Wiyoto, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi, and Danrem 051 Brigadier General Nugroho Santoso.

La presencia de Prabowo es una forma de respeto y apoyo a Indonesia Día de la Independencia Singapur. Además, la presencia del presidente Prabowo también es un símbolo de una sólida amistad entre Indonesia y Singapur.

El desfile del Día Nacional 2025 está programado para el Padang, Singapur, que involucra a miles de participantes de varios elementos de la sociedad que este año lleva el tema «Majulan Singapur».

Este tema marca 60 años de viajes como nación al reflejar el pasado para ver el futuro con coraje y unidad.

Acompañando al presidente Prabowo en un vuelo a Singapur, a saber, el ministro de Asuntos Exteriores, Sugión, el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, así como el jefe de la agencia especial de desarrollo e investigación Aris Marsudiyanto.