Prabowo asiste a la Cumbre de Paz de Gaza en Egipto, MPR: ¡Es un líder a tener en cuenta!

Jacarta – El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Eddy Soeparno, evaluó las medidas adoptadas por el presidente Prabowo Subianto en asistir Cumbre paz GazaPalestina en Egipto es una de las sustancias de la lucha de Indonesia.

Lea también: Prabowo elimina el PIK 2 de Aguan de la lista de proyectos estratégicos nacionales



Destacó que Indonesia apoya plenamente la independencia del pueblo palestino. El gobierno, dijo, también apoya la resolución del conflicto entre Israel y Palestina.

«Por supuesto, estamos contentos de que el presidente Prabowo esté presente en la conferencia mundial de paz, que desde el principio ha sido una de las sustancias de nuestra lucha para llevar la libertad al pueblo palestino. Esto también incluye la resolución del conflicto humanitario en Gaza», dijo Eddy a los periodistas en el complejo parlamentario de Senayan, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: El último mensaje conmovedor del periodista Saleh Al Jafarawi antes de ser asesinado a tiros por Israel en Gaza



Eddy añadió que el liderazgo del presidente Prabowo estaba a punto de cumplir un año. También dio una respuesta positiva a la decisión de Prabowo de asistir a la asamblea general de la ONU hace algún tiempo.

«Y es uno de los líderes mundiales, especialmente en la región asiática, de quien se espera que contribuya positivamente a resolver el conflicto humanitario en Gaza, incluido el fin de la guerra actual», concluyó.

Lea también: Hamás libera a siete rehenes israelíes y los entrega a la Cruz Roja Internacional





El presidente indonesio Prabowo Subianto llega a El Cairo, Egipto Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Para su información, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, llegó al aeropuerto internacional de Sharm El-Sheikh, República Árabe de Egipto, para asistir a la Cumbre de Paz de Gaza (Cumbre) en Sharm El-Sheikh el lunes 13 de octubre de 2025.

El avión Garuda Indonesia-1 que transportaba al Jefe de Estado y un séquito limitado llegó alrededor de las 7:00 hora local.

Aparecieron para dar la bienvenida a la llegada del Jefe de Estado a El Cairo el chambelán presidencial egipcio Mohammed Mokhtar, el embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, y el agregado de defensa de la embajada de Indonesia en El Cairo, coronel de marina (P) Dafris D. Syahruddin.

Mientras esté en El Cairo, el Presidente Pabowo tiene previsto asistir a la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh. En esta cumbre, el presidente Prabowo tiene previsto presenciar la ceremonia de firma del acuerdo de paz y fin de la guerra en Gaza.

También está previsto que asistan a la cumbre varios Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, entre ellos el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Rey de Jordania, Abdullah II, el Emir de Qatar, el Jeque Thamim bin Hamad Al Thani, el Presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Primer Ministro de Arabia Saudita, Muhammad bin Salman Al Saud, y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.