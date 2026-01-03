Prabowo asigna tareas especiales a Dasco al secretario del gabinete, Teddy, ¿qué es eso?

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebró una reunión con varios funcionarios en su residencia oficial en el Complejo Widya Chandra, en el sur de Yakarta.

A la reunión celebrada el viernes 2 de enero de 2026 también asistió el vicepresidente de la RPD Sufmi Dasco AhmadMinistro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Ministro de Asuntos Exteriores (Menlu) Sugiono y Secretario de Gabinete o Teddy, secretario del gabinete Indra Wijaya.

Durante la reunión, Prabowo dio tarea especialmente a principios de año a Dasco al Secretario de Gabinete Teddy.

«Encargo especial a principios de año por parte del Presidente para cada participante en la reunión», escribió la cuenta de Instagram @sekretariat.kabinet, citada el sábado 3 de enero de 2026.

En la reunión también se discutió el informe de Dasco como Presidente del Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre de la RPD de Indonesia sobre la reconstrucción y rehabilitación de tres provincias en Sumatra tras ser azotada por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Como se informó anteriormente, el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, enfatizó que el gobierno está abierto a recibir asistencia de diversas partes, incluida la diáspora regional, para acelerar la recuperación posterior al desastre en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Sin embargo, Prabowo enfatizó que toda la ayuda debe distribuirse a través de un mecanismo claro, ordenado y responsable.

Prabowo hizo esta declaración al presidir una reunión de coordinación de la gestión posterior al desastre en Aceh Tamiang, el jueves 1 de enero de 2025.

Destacó que el país no cerrará las puertas a nadie que quiera ayudar con intenciones sinceras.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, preside una reunión en Aceh Tamiang Foto : Ruso – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Si hay partes que sinceramente quieren ayudar, entonces somos claros como humanos cuando rechazamos la ayuda. Siempre que la ayuda sea clara», dijo Prabowo.

El Jefe de Estado mencionó específicamente el enorme papel potencial de la diáspora de diversas regiones. Según Prabowo, el vínculo emocional de las comunidades extranjeras con sus áreas de origen puede ser una fortaleza adicional en la recuperación post-desastre.

«Si hay una diáspora de Aceh que se siente llamada a ayudar en Aceh, sí, por favor háganlo. La diáspora de Minang ayuda a Ranah Minang, por favor háganlo. Tal vez también los haya en el norte de Sumatra, hay una comunidad Batak en Java que también es grande y muchos, por favor, del extranjero», dijo.

Prabowo enfatizó que todas las formas de ayuda seguirán siendo reportadas al gobierno central y distribuidas de acuerdo con los procedimientos. Abrió la posibilidad de que los gobiernos regionales abran cuentas especiales para asistencia post-desastre para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.