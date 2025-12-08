Prabowo asigna 4.000 millones de IDR por distrito para pañales para bebés y mujeres afectadas por desastres

AcehVIVA – Presidente Prabowo Subianto decidió asignar Rp. 4 mil millones por regencia/ciudades en zonas afectadas por desastres en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra para las necesidades de los residentes, especialmente bebés y mujeres.

Esta decisión se tomó después de que el Ministro del Interior, Tito Karnavian, informara que el presupuesto de gastos inesperados (BTT) en 52 distritos/ciudades de las tres provincias afectadas por el desastre, a saber, Aceh, Sumatra Occidental y Sumatra Septentrional, estaba en condiciones escasas porque ya era fin de año.

El presidente Prabowo visita una tienda de campaña para refugiados en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

En diálogo con el Presidente en Aceh, Ministro del Interior Explicó que, aunque el gobierno central había enviado alimentos, combustible y arroz a gran escala, las regiones todavía carecían de fondos para las necesidades urgentes que necesitaban inmediatamente las personas en los campos de refugiados, como pañales para bebés y toallas sanitarias que los residentes solían pedir al gobierno del distrito o de la ciudad.

«Normalmente lo que encontramos cuando venimos al campo son pañales para bebés, luego para mujeres, etc. Y normalmente piden al gobierno que vaya a las regiones», dijo Tito.

Añadió que varias provincias fuera de Sumatra habían distribuido apoyo interregional por valor de 34.000 millones de IDR, incluida una asistencia de 3.000 millones de IDR a Lhokseumawe. Sin embargo, esto se considera insuficiente porque el fiscal regional es muy limitado.

Por lo tanto, Tito pidió al Presidente que considere proporcionar fondos adicionales.

«Si es posible, señor, estos 52 distritos están en muy malas condiciones. Si es posible, se podrían proporcionar 2.000 millones de IDR para su apoyo, para ayudar a la comunidad en estas pequeñas cosas, señor».

Prabowo respondió de inmediato.

“¿Qué es eso, por condado?” -Preguntó Prabowo.

«Por distrito, 52 por 2, señor», respondió Tito.

Sin embargo, Prabowo decidió dar mucho más que la propuesta del Ministro del Interior.

«Señor Ministro del Interior, usted pidió 2.000 millones de rupias por distrito. Le daré 4.000 millones de rupias».

Apoyo adicional para provincias de hasta 20 mil millones de IDR

Además de la ayuda por distrito/ciudad, Prabowo también solicitó que las necesidades del gobierno provincial se calculen por separado.

«Para las provincias, las provincias se contarán más tarde. ¿Qué provincia es la más grande? ¿La que tiene más peso, verdad? Envía 20 mil millones. Cuánto para Sumatra del Norte más tarde, el gobernador me dirá que me reúna».