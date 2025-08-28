PRABOWO Asegúrese de que el presupuesto MBG de RP335 T esté en todas las aldeas

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subanto confirmado presupuesto Programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) en 2026 que asciende a rp335 billones en todos aldea en Indonesia. Explicó que el programa MBG cubre todo regencia en Indonesia.

Leer también: Prabowo no dio perdón al emprendedor que era un engaño y impuestos gravados



En 2025, el presupuesto MBG que se había distribuido a varias aldeas era RP171 billones.

PRABOWO transmitió esto en la inauguración de la Asociación del Gobierno de Regencia Indonesia (APKASI) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: PRABOWO: ¡Si soy un idiota, se puede reemplazar!





UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«MBG está en las regencias. Lo que enviamos a estas regiones durante 1 año es RP171 billones, lo que ingresará a las aldeas el próximo año que presupuestamos RP335 billones, ingresa a todas las aldeas», dijo Prabowo.

Leer también: Prabowo mostró que la producción nacional de alimentos se elevaba a pesar de que RI fue golpeado por una larga sequía a El Niño



Por otro lado, el Jefe de Estado explicó que hasta agosto de 2025, el número de beneficiarios de MBG había llegado a 23 millones de personas consistentes en estudiantes y mujeres embarazadas. Luego, ha habido más de 6.610 proveedores de MBG de cocina en varios puntos del país, abriendo así un gran campo de trabajadores para los residentes locales.

«Entonces, hermanos y hermanas, continuamos avanzando en realidad, todos los días continúan aumentando hasta finales de diciembre de 82.9 millones de beneficiarios. Todos los niños indonesios, incluidas las madres embarazadas, creo que este es uno de los programas que actualmente están destacados por todo el mundo», dijo.

Según él, MBG es una forma de presencia de un país para niños indonesios, especialmente en las aldeas de que todavía hay muchos residentes desfavorecidos. Prabowo enfatizó que el gobierno llegaría a áreas remotas tanto como sea posible para que todos los niños indonesios pudieran sentir los beneficios de MBG.

«Los cuidaremos, los defenderemos, porque son niños indonesios, responsabilidad de la República de Indonesia. escuela No comer bien, al menos come en la escuela comiendo bien «, dijo Prabowo.

«Nuestra capacidad solo es capaz de alimentar una vez, pero ese es un logro extraordinario en nuestra república. Ya hay una sumisión,» señor, si podemos en nuestro lugar dos veces «.



Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo visitó el SPPG de la Policía Regional del Sur Sulawesi para apoyar a MBG.

Para obtener información, Prabowo asegura que el Programa de Nutritivos GRATUITos (MBG) continúe creando una generación superior. Prabowo dijo que el gobierno había asignado fondos de 335 billones de RP para el programa MBG.

«La asignación de presupuesto para MBG en 2026 se asigna Rp. 335 billones», dijo Prabowo en un discurso estatal antes de la reunión plenaria de DPR y la entrega de la introducción al presupuesto estatal y el presupuesto estatal (RAPBN) 2026 en el edificio del Parlamento, Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, viernes 1525.