Prabowo apunta a un total de 500 escuelas públicas con 500 mil estudiantes para 2029

Banjarbaru, VIVA – Presidente Prabowo Subianto apunta a construir 500 escuela pública hasta 2029. Enfatizó que toda la construcción de escuelas populares fue el resultado del arduo trabajo del gobierno indonesio.

Prabowo expresó esto en su discurso en la inauguración de 166 escuelas populares en Banjarbaru, Kalimantan del Sur, el lunes 12 de enero de 2026.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta.

«Nuestro objetivo es tener escuelas para 500 personas para 2029. Se trata de un esfuerzo extraordinario y por ello expreso mi más profundo respeto al Ministro de Asuntos Sociales y a su personal que están trabajando duro, por supuesto con el apoyo de los ministros coordinadores y de todos los ministros cuyo apoyo es extraordinario», dijo Prabowo.

Prabowo también recibió informes de que ahora se han construido un total de 15.000 escuelas públicas. estudiantes. Su objetivo es que las escuelas públicas tengan 500.000 estudiantes en 2029.

«Hoy solo ha llegado a 15.000 (estudiantes). Sin embargo, me informaron que tal vez para finales de este año llegue a 30.000, al final nuestra meta es que cada escuela pública tenga 1.000 estudiantes, es decir, nuestra meta será 500.000 estudiantes», concluyó.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf o Gus Ipul, informó que actualmente hay 166 escuelas populares funcionando en 34 provincias de Indonesia.

Los detalles son 60 escuelas operativas en julio de 2025, 37 escuelas en agosto y 66 escuelas a finales de septiembre y principios de octubre.

«Necesitamos transmitir que 60 puntos de escuelas públicas funcionarán en julio de 2025, 37 puntos en agosto y 66 puntos a finales de septiembre y principios de octubre. Un total de 166 puntos están repartidos en 34 provincias y 131 distritos/ciudades en toda Indonesia», dijo Gus Ipul.

Explicó que las 166 escuelas públicas albergan a 15.954 alumno y ha contratado a 2.218 docentes y 4.889 personal educativo.

«En total, alberga a 15.954 estudiantes, 2.218 profesores y 4.889 profesionales de la educación», explicó.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

Gus Ipul explicó que las escuelas populares son un esfuerzo por romper la cadena de la pobreza.

«Aquellos que pueden ser clasificados como personas invisibles, a menudo no vemos ni sentimos su sufrimiento. Por esta razón, estamos tratando de traducir la implementación de escuelas populares en llegar a aquellos que provienen de las familias más desfavorecidas», añadió.