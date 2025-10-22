Prabowo apunta a que el automóvil nacional se convierta en una realidad en 3 años, recuerde los automóviles nacionales MR90, Bimantara, Timor a Esemka

Yakarta, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Destacó su ambición de presentar automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años. Dijo que el gobierno había dado pasos iniciales preparando el terreno y financiando la construcción de una fábrica nacional de producción de vehículos.

Prabowo hizo esta declaración en la sesión plenaria del gabinete en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025. Según él, actualmente el equipo de desarrollo está trabajando para preparar todo lo necesario para que se pueda alcanzar este objetivo.

«Hermanos, esto todavía no es un logro, pero hemos comenzado a ser pioneros. Tendremos automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años», dijo Prabowo en su discurso introductorio a la Sesión Plenaria del Gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025, citado por Antara.

El Presidente también se refirió al éxito de Indonesia en la producción del vehículo tipo jeep que actualmente utilizan los funcionarios y oficiales del TNI, a saber, el Maung fabricado por PT Pindad. Llamó al vehículo un símbolo de orgullo e independencia de la industria de defensa nacional.

Prabowo espera que el uso de vehículos de producción nacional como el Maung pueda aplicarse más ampliamente en entornos gubernamentales y militares. Incluso hizo un llamamiento para que los vehículos oficiales fabricados en el extranjero sólo se utilicen fuera del horario laboral o en determinados horarios.

Pasos Coche Nacional en Indonesia

El discurso de presentar un coche nacional no es nuevo en Indonesia. Desde los años 90, el gobierno y los actores de la industria automotriz han intentado repetidamente hacer realidad este sueño. Sin embargo, ninguno de los diversos proyectos lanzados uno tras otro ha logrado convertirse realmente en orgullo nacional.

mazda MR90: El precursor del coche popular



Mazda MR 90 producido por Indomobil Group con un 74% de componentes locales

Antes de la era de Timor, existía el Mazda MR90, que se desarrolló en 1990. Este automóvil fue el resultado de la iniciativa de Subronto Laras, figura del automóvil y comisionado de Indomobil en ese momento. Se muestra optimista de que Indonesia podrá tener un automóvil nacional porque ya cuenta con una base de producción de motores con una cilindrada de 1.000 cc.

El MR90, que se dice que es una abreviatura de People’s Car 1990, utiliza un chasis y una carrocería de diseño nacional. El Mazda MR 90 de fabricación nacional es producido por el Grupo Indomobil con un 74 por ciento de componentes locales.

Sin embargo, el sueño de convertirse en un automóvil nacional no se hizo realidad porque el gobierno no proporcionó incentivos para la exención del Impuesto sobre las Ventas de Artículos de Lujo (PPnBM). Este coche finalmente se vendió a un precio más alto que el Toyota Kijang, lo que dificultaba competir en el mercado. La siguiente versión se cambió más tarde por el Mazda Vantrend, un modelo familiar más asequible.