Prabowo apunta a las tasas abiertas de desempleo en 2026 para ser 4.44 por ciento

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto niveles de orientación desempleo Abierto (TPT) disminuyó a 4.44 a 4.96 por ciento en 2026.

Prabowo transmitió esto en el borrador de la sesión del Presupuesto de Gastos del Estado de 2026 (RUU APBN) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«La tasa de desempleo abierta en 2026 está dirigida a continuar cayendo a 4.44 por ciento a 4.96 por ciento», dijo Prabowo.

En cuanto al objetivo desarrollo Otros fueron la relación Gini de 0.77-0.38, tasas de pobreza extrema 0-0.5 por ciento, tasas de pobreza 6.5-7.5 por ciento, índice de capital humano 0.57, índice de bienestar de agricultores 0.7731 y la proporción de la creación de empleo 37.95 por ciento.

Mientras tanto, la suposición macro específica incluye un crecimiento económico del 5,4 por ciento, la inflación más menos del 2.5 por ciento, las tasas de SBN 10 años 5,4 por ciento, el tipo de cambio Rupiah RP16,500 por dólar estadounidense (EE. UU.).

Luego, el precio del petróleo crudo indonesio es de 70 dólares estadounidenses por barril, elevando el petróleo crudo de 610 mil barriles por día (RBPH) y el gas natural elevando 984 mil barriles de petróleo equivalente por día (RBSMP).

«(Estos objetivos se basan) gestión fiscal Saludable, acompañado de la efectividad de la transformación económica y la mejora del bienestar de las personas «, explicó Prabowo. (Ant)