Prabowo apunta a la economía de la República de Indonesia a crecer un 5,4% en 2026, Puan Maharani: aún realista

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora. confesar economía creció un 5,4 por ciento en 2026 como objetivo el presidente Prabowo Subianto sigue siendo realista. Sin embargo, Puan dijo que todavía tenía que ver algunos programas de política prioritarios del gobierno.

«Todavía es realista, sigue siendo moderado, pero, por supuesto, primero debemos ver cómo los programas y políticas desean el gobierno», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Puan agregó que los registros gubernamentales presentados a través del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Sri Mulyani con respecto al proyecto de presupuesto estatal de 2026 habían sido recibidos por el Parlamento Indonesio. Más tarde, los miembros del consejo comenzarán a discutir esto con todas las comisiones en el Parlamento.

Ilustración del crecimiento económico

«El gobierno ha presentado los registros a través del Ministro de Finanzas y los registros del BPK también se han presentado. Por lo tanto, solo se sigue y luego se convertirá en leyes. Discutiremos el proyecto de presupuesto estatal de 2026 que comenzará la reunión y se discutirá en todas las comisiones en el DPR», dijo Puan.

«Primero veremos cómo estará la discusión en las comisiones, después de ser discutidas en las comisiones, solo podemos ver si es posible o es necesario mejorar, o cómo más tarde habrá una discusión junto con la comisión», agregó.

Anteriormente, el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto se dirigió al crecimiento económico de Indonesia en 2026 para penetrar en un 5,4 por ciento o más. Hizo hincapié en que esto podría lograrse a través de un manejo fiscal saludable y mejorar el bienestar de las personas.

PRABOWO reveló esto en la entrega del proyecto de ley. Apbn 2026 y nota financiera en Senayan, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Inicialmente, el Jefe de Estado destacó la creación de empleo, el aumento de la inversión y la innovación de financiamiento no tenían que depender completamente del presupuesto estatal.

«Continuamos fomentando los subsidios energéticos y la asistencia social para que sean más dirigidos, basados ​​en datos socioeconómicos nacionales.

Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

Según él, la sostenibilidad fiscal a mediano plazo es la base de la estabilidad económica y el bienestar de las personas. De esa manera, continuó, el gobierno alentará el esquema de financiamiento creativo al involucrar roles y entre y privado como una fuerza impulsora económica.

Prabowo también enfatizó la importancia de la eficiencia del gasto estatal. Porque, según él, el dinero público siempre debe usarse lo más bien posible.

Prabowo alienta al presupuesto estatal a ser proporcional y centrado en las necesidades básicas de las personas, los mejores servicios públicos, actividades económicas de alto valor y aquellos que brindan beneficios comerciales. Se optimizará el rol y entre la participación privada y privada, incluidos los socios globales.