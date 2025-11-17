Prabowo apunta a instalar 1 millón de paneles interactivos en las escuelas el próximo año

Bekasi, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto destacó el compromiso del gobierno de acelerar la transformación de la educación nacional a través de la digitalización del aprendizaje. En el lanzamiento de la Digitalización del Aprendizaje para Indonesia Smart en SMPN 4 Bekasi City, Java Occidental, lunes 17 de noviembre de 2025,

Prabowo dijo que el gobierno tiene como objetivo la distribución de un millón panel interactivo (pizarra inteligente) para 2026.

En su discurso, Prabowo valoró los logros del Ministerio de Educación y Cultura que logró acelerar la instalación de pizarras inteligentes en las escuelas. De un objetivo que inicialmente se estimó que requeriría más de un año, el gobierno logró instalar 173.000 unidades en sólo seis meses, desde que se lanzó el programa en mayo pasado.

«Y gracias a Dios, a finales de diciembre, Ministro de Educación Básica, si Dios quiere, se realizarán 288.000 centenares. El año que viene tenemos un objetivo aún mayor. El año que viene nuestro objetivo es añadir 3 paneles en 3 clases más para todas las escuelas de Indonesia. Esto significa que el año que viene, si Dios quiere, instalaremos 1 millón de paneles», dijo Prabowo.

Prabowo también enfatizó que la educación es la clave para la reactivación de una nación. Invitó a todos los sectores de la sociedad a no dudar en admitir las deficiencias del actual sistema educativo, atreviéndose al mismo tiempo a dar grandes saltos mediante su utilización. tecnología moderno.

«La educación y la ciencia, la tecnología y el conocimiento son las claves del éxito, la clave de la prosperidad. No hay prosperidad si no se domina la ciencia y la tecnología», continuó.

Prabowo reiteró su promesa de vida a la nación y su determinación de garantizar que la generación joven de Indonesia obtenga las mejores oportunidades para crecer, aprender y lograr logros.

«Desde muy joven juré en cuerpo y alma por la nación indonesia. Y no quiero que en el siglo XXI todavía haya personas cuyas vidas sean muy difíciles. Los escolares no comen. Por lo tanto, ahora invito a todos los elementos, vamos, unamos a todos los elementos para llevar a nuestro país a un país próspero», dijo Prabowo.