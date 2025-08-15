Prabowo apunta a 770 mil casas respaldadas por el presupuesto estatal 2026, ingresó al programa de 3 millones de viviendas para las personas

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Establezca un gran objetivo en el sector de la vivienda pública el próximo año. En el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado de 2026 (APBN), hasta 770 mil casas recibirán apoyo financiero directo del estado.

«El número total de casas que obtendrán el apoyo presupuestario estatal 2026 es de 770 mil casas», dijo Prabowo en la entrega de la introducción/declaración del proyecto de ley del gobierno sobre el año fiscal 2026 APBN junto con la nota financiera en el complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, el viernes 15 de agosto 2025.

Este objetivo es parte de Programa de 3 millones de casas Para la gente, que sigue siendo la agenda prioritaria del gobierno. El esquema de financiamiento incluye la Instalación de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP), Asistencia Estimulante de Vivienda de Swadaya (BSP) en aldeas, ciudades y áreas costeras, a los impuestos de valor agregado por el gobierno (PPN DTP) para casas comerciales.

En la actualidad, el progreso del desarrollo ha mostrado logros significativos. Más de 200 mil unidades de vivienda han alcanzado la etapa del contrato y están listas para ser construidas.

El programa de 3 millones de la Casa en sí es un derivado del presidente de Astacita, Prabowo, que enfatiza el desarrollo de infraestructura y desarrollo de la aldea para la igualdad económica. El objetivo es presentar residencias decentes, asequibles y sostenibles, especialmente para familias de bajos ingresos.

La sesión plenaria de DPR que se convirtió en un lugar para la entrega de este programa se llevó a cabo en la apertura de la Cámara de Representantes de la Sesión de la Cámara de Representantes Año 2025-2026 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta. El juicio fue presidido por el presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani y asistieron 473 miembros de todas las facciones.

También estuvieron presentes varios funcionarios estatales de alto rango y el Ministro de Gabinete Rojo y Blanco, incluido el comandante de TNI General Agus Subiyanto, el Jefe de la Policía Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, el Fiscal General St. Burhanuddin, el Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, al ministro de Coordinadores por Infraestructura de Infraestructura.

La presencia de los ministros marcó el pleno apoyo para las prioridades de desarrollo lanzadas por el gobierno para 2026.

Con este objetivo ambicioso, el gobierno espera que la disponibilidad de casas decentes y asequibles pueda ser más equitativa en todas las regiones de Indonesia, para ser la base para mejorar el bienestar de las personas y el desarrollo equitativo.