Prabowo apunta a 330 mil escuelas para obtener una pantalla digital inteligente, este es el objetivo

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto se dirige a hasta 330 mil escuelas para obtener elegante digital pantalla o pantalla digital. Dijo que actualmente el nuevo gobierno distribuyó una pantalla digital a cada escuela.

«Incluso ahora lo hemos difundido, pero solo podemos ser una escuela, una pantalla digital inteligente, pantalla digital inteligente. Pero esto significa este año, esperamos que 330 mil escuelas puedan «, dijo el presidente Prabowo Subianto después de revisar Escuela de la gente en South Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Presidente Prabowo Revisión de la Escuela Popular Margaguna, South Yakarta Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

PRABOWO dijo más tarde a través de inteligente digital Eso, los estudiantes obtendrán las mejores lecciones, una de las cuales es la animación.

Según él, esta tecnología también será una solución para las limitaciones del personal docente, especialmente en áreas remotas, como Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, que carecen de número gurú.

«Hay lecciones con el mejor contenido, animación, y podemos educación a larga distancia, teleeducación«Dijo Prabowo.

«Cada una de nuestras asignaturas será seleccionada, tal vez 20-30 los mejores maestros. Cada asignatura se transmitirá desde un estudio de larga distancia. Significa teóricamente, este maestro puede ayudar a todas las clases en toda Indonesia. Entonces, esa fue la tecnología que utilizamos», continuó.

Prabowo agregó que la pantalla inteligente también se facilitó con características interactivas. A través de estas características, puede monitorear el aprendizaje que tiene lugar en áreas remotas y más exteriores.

«Hacemos nuestro mejor esfuerzoIntentaremos todos los medios para que nuestros hijos estén preparados para ser educados mejor. No debemos perder, porque el mundo se llenará de una estricta competencia «, dijo.

Además, Prabowo elogió las instalaciones escolares del pueblo que se consideraban buenas. Describió las instalaciones de las escuelas públicas en forma de un dormitorio que contiene 3 personas y 1 baño.



«Esta es en realidad una muy buena escuela. Creo que para las escuelas en Indonesia es muy buena. La cama es buena, cada tres estudiantes, tres estudiantes o cada dos estudiantes, un baño», explicó Prabowo.

Prabowo también apreció los pasos del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria había trabajado para realizar las escuelas del pueblo. Además, incluidos maestros y fiestas involucradas en la organización de escuelas de personas.

«Así que vi que pensé que eran suficientes logros, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación, Conceptos básicos y secundarios, los maestros, el guardián del dormitorio, todos los que habían trabajado duro, no esperaba que esto fuera rápido», agregó.