Prabowo aprueba el establecimiento del grupo de trabajo de Kuala, esta es su tarea

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto aprobó la formación del Grupo de Trabajo de Kuala cuyo objetivo principal será el dragado sungai– ríos poco profundos debido a la acumulación de lodo en las zonas afectadas por desastres y al procesamiento de agua fangosa en agua limpia. Grupo de trabajo Esta fue una propuesta del Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie explicó al presidente Prabowo su estrategia para dragar los ríos cuyo caudal desemboca en el mar. Así se transmitió en una reunión limitada en Aceh Tamiang Regency, provincia de Aceh, el jueves.

De acuerdo a Ministro de Defensadragado (dragado) puede ayudar a transportar montones de barro en el fondo del río, así como a acercar equipos pesados ​​a tierra.

«Existe la idea entre nosotros y el TNI de que el río Tamiang, por ejemplo, actualmente está experimentando un descenso. El río Tamiang podría tener una salida, podría venir del mar. Estamos llevando a cabo dos actividades a la vez, una es profundizar, el otro es transportar equipo pesado. Para que pueda entrar (cerca de la tierra), así como talar madera, etc. Este es un gran esfuerzo que tenemos que hacer», dijo Sjafrie, el jueves 1 de enero de 2026.

El Ministro de Defensa continuó diciendo que había hablado con el subcomandante del TNI, general Tandyo Budi Revita, sobre la operación de dragado.

«No sólo en Tamiang, sino también en Bireuen tenemos que hacerlo. Así que en Aceh lo estamos haciendo. Lo veremos de nuevo, si es en Sibolga, por ejemplo. Así que desde el mar lo hemos profundizado hasta el río para que los barcos ya no necesiten transportar equipos pesados ​​y llevarlos por tierra, sino que vayan directamente al punto más cercano», continuó el Ministro de Defensa.

A continuación, el Presidente Prabowo acogió con agrado la propuesta del Ministro de Defensa Sjafrie y transmitió la misma propuesta que también le habían transmitido varios gobernadores.

«Normalizaremos Kuala-Kuala. Lo desmantelaremos. Pienso que el Ministro de Defensa y el TNI harán el favor de coordinarse con los gobernadores. Por favor, busquen, hablen con expertos en ingeniería, tal vez de las empresas (BUMN-BUMN), de PU (Obras Públicas, ndr.), de las facultades de ingeniería si es necesario, de las grandes empresas del mundo que sean capaces de realizar trabajos de ingeniería. Se trata de un trabajo de ingeniería a gran escala, sí», dijo el presidente Prabowo.