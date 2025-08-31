PRABOWO Apreciación de los partidos políticos copotando miembros de miembros del DPR

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto aprecio al presidente general de los partidos políticos que habían tomado medidas firmes para eliminar a los miembros del DPR problemático En las filas de sus respectivos cuadros, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

Prabowo transmitió esto después de resaltar la situación nacional cada vez más acalorada, como resultado de una ola de acción masiva que ocurrió en los últimos días en varias regiones.

«El paso es en forma de revocación de los miembros del Parlamento Indonesio contra los miembros que presentan declaraciones incorrectas», dijo Prabowo en el Palacio Presidencial, Yakarta, el domingo 31 de agosto de 2025.



Presidente Prabowo Subianto

Además, Prabowo también dijo que el liderazgo del parlamento indonesio revocaría varias políticas parlamentarias, incluida la cantidad de la asignación de los miembros del DPR y la moratoria en las visitas al trabajo en el extranjero.

«Los líderes del DPR y el presidente general del partido han transmitido a través del presidente de sus respectivas facciones que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles y a favor de los intereses de la gente», dijo.

Además, el presidente enfatizó que el gobierno también pediría al liderazgo del parlamento indonesio que invite inmediatamente a líderes comunitarios, líderes estudiantiles y grupos que querían expresar sus aspiraciones.

«Para ser bien recibido y diálogo directamente», dijo el presidente.

El Presidente también ordenó a las filas en el gobierno, incluidos todos los ministerios/instituciones (K/L), que aceptaran delegados de grupos que querían transmitir críticas, correcciones y aportes para la mejora del funcionamiento del gobierno.

«Hermanos y hermanas, les pido a todos los ciudadanos que crean en el gobierno y sigan calmados», dijo.